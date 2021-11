Scaloni confirmó a Messi de titular ante Brasil 

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni en conferencia de prensa confirmó que el astro Lionel Messi será titular mañana ante Brasil, en San Juan, por Eliminatorias Sudamericanas.

"Messi va a jugar. Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien", comentó el DT apenas arribado al salón de Futsal en Ezeiza.

Con relación a la posibilidad de clasificar al mundial de Qatar 2022 en esta ventana FIFA, declaró: "Si se da la clasificación, tendríamos que festejarla. Damos por descontado que Argentina tiene que estar por las dificultades que tienen las demás selecciones. Hoy el fútbol es muy difícil. Estamos en una posición relativamente cómoda a falta de algunos partidos y eso es para remarcar. Estamos bien y si consigue es para estar satisfechos. La dificultad de las Eliminatorias Sudamericanas es máxima".

#EliminatoriasEnTyCSports 🇦🇷 Lionel Scaloni confirmó en conferencia que Messi jugará mañana ante #Brasil. pic.twitter.com/MygrGCTFRe — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2021

Respecto de la chance de algunos amistosos con equipos europeos, para tener un mejor parámetro, sostuvo: "No me gusta hablar de algo que todavía no se consiguió. La gran mayoría de las convocatorias es siempre con los mismos jugadores y vamos metiendo a los que creemos que pueden estar. Ahora se sumaron unos chicos que pueden aportar cosas. La clasificación todavía no está, eso no corresponde. Hoy no hay posibilidad de jugar contra equipos europeos, es inútil pedir si no se va a poder hacer. Si se consigue la clasificación, sería interesante poder jugar, pero tampoco es importantísimo. Lo mejor es tener en claro lo que uno quiere".

"Al final, involucrar a todos los jugadores en una causa es lo más importante. Más allá del sistema táctico y un montón de cosas", completó diciendo sobre el estilo del equipo.

¿Jugará Leandro Paredes, a pesar de su lesión en la rodilla? Su respuesta fue con mesura: "Está bien pero tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final para el partido".