Deuda: la ONU pidió alivios pero señaló que Argentina “es un caso especial”

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó el planteo para que países menos desarrollados y de ingresos medios tengan "un apoyo serio para el alivio de la deuda", aunque aclaró que la Argentina "es un caso especial".

"Más allá de algunas medidas tomadas por el G20, pero que eran claramente insuficientes, en el contexto del Covid y la recuperación de la pandemia he reclamado la necesidad de que tanto los países menos desarrollados como los de ingresos medios que tienen un gran problema de deuda puedan tener un apoyo serio para el alivio de esa situación", señaló el portugués.

El titular de la ONU se refirió puntualmente a la situación que enfrenta la Argentina, que se encuentra renegociando su pasivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y afirmó: "Ahora, sé que la Argentina es un caso especial, tiene una larga historia de deuda. No sé si los argentinos, los gobiernos argentinos han hecho lo correcto, pero no voy a entrar en esa discusión".

"La Argentina es un caso especial, pero hoy en día hay un problema global que es demasiado profundo y nosotros resolvemos este problema y hay un alivio efectivo de la deuda o muchos países no serán capaces de enfrentar el COVID, la recuperación y el cambio climático al mismo tiempo y el Gobierno del pueblo no debe ser forzado a elegir entre servir a la deuda o servir al pueblo", remarcó el ex primer ministro de Portugal.

En una entrevista con la referente de Jóvenes por el Clima Nicki Becker para el canal de YouTube de Unicef Argentina, Guterres señaló que "hay mecanismos que ya existen" para avanzar en la condonación de deudas, aunque reconoció que "no han sido muy efectivos".

"Hay un marco, pero ha sido complicado, así que necesitamos simplificar esos mecanismos y crear condiciones para un proceso mucho más rápido de alivio de deuda para los países que realmente lo necesitan para sobrevivir a esta combinación de crisis, Covid, clima, todo junto con los demás problemas económicos y sociales que existen, creando situaciones que son imposibles de superar sin apoyo internacional", finalizó el secretario general de la ONU durante la entrevista realizada en Glasgow, en el marco de la COP26.

Fuente: NA

