El "Dibu", el "Cuti" y el golazo de Di María, las claves del triunfo ante Uruguay

La solvencia ya consagrada del cordobés Cristian Romero en defensa, los reflejos del arquero Emiliano Martínez y la calidad oportuna de Ángel Di María fueron los puntos altos y trascendentales de la Selección Argentina en el festejo 1 a 0 ante Uruguay. Victoria que deja al elenco de Lionel Scaloni cerca del mundial de Qatar 2022, incluso con un Messi diezmado que apenas jugó 20 minutos.

Emiliano Martínez: (8) Dos tapadas cruciales ante Nández y Vecino, seguridad en juego aéreo y suerte para resolver algunos fallos. La figura. Un pilar fundamental.

Nahuel Molina: (7) Atento para marcar sin tantos sobresaltos y siempre con la mente en sumarse con sus desbordes.

Cristian Romero: (7) sólido y compacto en defensa, tanto para salir a cortar como para empezar las jugadas. Muy claro para meter pases filtrados desde abajo.

Nicolás Otamendi: (5) Con algunas complicaciones en la salida y para cortar, superados por su oficio que le permitió acomodarse.

Marcos Acuña: (7) Partido destacado, primero para clausurar su zona, sumarse a jugar y hasta el minuto de descuento, ser paciente y claro para escalar. Gran partido.

Guido Rodríguez: (5) Predispuesto a equilibrar, aún le cuesta empezar a jugar y a ser claro con la pelota.

Rodrigo De Paul: (6) Incluso con algunos errores, fue fundamental para dar la cara y hacerse cargo del equipo.

Gio Lo Celso: (5) En un partido duro y presionado por los rivales, siempre intentó jugar. No tuvo espacios.

Ángel Di María: (7) Un golazo de otro partido a pura jerarquía. Importante para pedirla y encarar. Se fue reemplazo al no lograr cambio de ritmo.

Paulo Dybala: (6) Recuperó la pelota clave en el gol de Di María pero así y todo se lo notó falto de confianza, no quiso hacer una de más, buscando encajar. Fue neutralizado y salió con una molestia.

Lautaro Martínez: (5) Trabajo silencioso. Como Argentina eligió tras el gol refugiarse más en su campo, quedó lejos de la gestación y no tuvo más incidencia.

Joaquín Correa: (5) No terminó de ensamblar ni como media punta ni como delantero en soledad. Tuvo una clara y definió débilmente. Se está esperando una mejor actuación pero así y todo es el primer cambio del ataque.

Alejandro Gómez: (6) Ingreso con actitud, tanto para desequilibrar como para pisarla y descansar al equipo.

Ángel Correa: (5) Entró por derecha pero no logró acomodarse, no entró en juego.

Lionel Messi: (5) No logró imponer su calidad ni tampoco aguantar la pelota. Tuvo un remate desviado, y poco más para destacar. Se nota su disminución física.

Exequiel Palacios: (5) Ingresó para dar una mano en la contención. NO llegó a ser primer toque para empezar a jugar ni siquiera de contra.

El DT

Lionel Scaloni

Un triunfo al estilo de la Copa América, golpeando de entrada a pura intensidad y después cuidando y administrando la ventaja. No se dejó superar ni avasallar por Uruguay, eligió cuidarse más con la pelota en campo propio y no pasó sobresaltos. No logró cambiar el ritmo ni la presión con los cambios.