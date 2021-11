Schiaretti: "Va siendo hora que cambiemos esta historia en Argentina"

El gobernador Juan Schiaretti visitó este lunes las localidades de Cruz del Eje y Deán Funes y supervisó obras que se realizan en la zona. "Va siendo hora de que desde el interior profundo, cambiemos esta historia de que quienes nos gobiernan en Argentina tienen la mirada desde el puerto y sus alrededores. Va siendo hora que cambiemos porque lamentablemente, nuestra patria hace 10 años que viene en decadencia, viene hacia abajo, la inflación se come los salarios de la gente y se han perdido empleos", enfatizó.

Al ser consultado sobre los dichos del presidente Alberto Fernández sobre Córdoba, indicó: "Fueron lamentables las declaraciones del presidente porque Argentina, lo que necesita, es que haya tolerancia con los que piensan distinto. Eso es lo que necesita Argentina y todos los argentinos".

El mandatario provincial estuvo acompañado por la candidata a senadora Alejandra Vigo; el intendente de Cruz del Eje y candidato a diputado, Claudio Farías; y el intendente de Deán Funes, Raúl Figueroa.

Respecto a las elecciones legislativas, Schiaretti manifestó: "Fracasó el kirchnerismo y fracasó también el Gobierno de Cambiemos. Por eso tienen en común dos cosas: una, que no quieren hablar del tema socioeconómico porque los dos fracasaron, sus candidatos no hablando de eso; y segundo, tampoco hablan de los privilegios que tiene el puerto de Buenos Aires y sus alrededores que lo bancamos desde el interior porque ellos no quieren perder esos privilegios, en eso coinciden".

Por su parte, la candidata a senadora nacional, Alejandra Vigo ponderó que Hacemos Por Córdoba es la única lista que posee una mirada federal: "Trabajamos muy fuerte llevando este planteo de la necesidad y el compromiso que tiene Córdoba, y el rol que puede cumplir en una Argentina federal. Hemos presentado 20 propuestas que van en esa dirección con temas concretos".