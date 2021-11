Precios de medicamentos: Vizzotti y Feletti se reúnen con laboratorios

La ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; se reunirán este jueves a la tarde con las autoridades de las cámaras que nuclean a los principales laboratorios para analizar la evolución de los precios de los medicamentos. El encuentro fue convocado para las 18,30, en la sede de la cartera de Salud.

En la tarde de este miércoles, Vizziotti y Feletti se reunieron para analizar la suba que registraron los precios de los medicamentos en los últimos meses y terminar de pulir los temas que se pondrán sobre la mesa en la discusión con los laboratorios.

El martes, Feletti consideró necesario "algún tipo de intervención" por parte del Estado en este sector por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación”.

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti en diálogo con la radio online FutuRöck.

En ese marco, el titular de Comercio Interior mantuvo un encuentro con la titular de PAMI, Luana Volnovich, debido a que la dependencia oficial es el principal comprador de medicamentos del país y se los considera una referencia en materia de precios.

Hoy, a través de su cuenta en la red social Twitter, Volnovich dijo que compartió “con Roberto Feletti el resultado de las políticas de regulación de precios de PAMI, con la cual logramos mantener los precios de los medicamentos por debajo de la inflación".

La funcionaria comentó de esta forma encuentro que mantuvo con Feletti, para analizar en conjunto la evolución de los precios de los medicamentos de los adultos mayores y evaluar las distintas herramientas que el Estado tiene para garantizar su acceso a toda la población.

Al respecto, Volnovich puntualizó que la política del PAMI resultó "imprescindible para hacer sustentable el programa de medicamentos gratis y el bolsillo de los jubilados".

Gracias a este programa, unas 3,5 millones de personas afiliadas ahorran en promedio $ 4.200 por mes, según datos del organismo.

De la reunión también participaron la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi; y la secretaria general de Administración de PAMI, Alejandra Scarano.

En el caso de los medicamentos el Gobierno pretende alcanzar un acuerdo con los laboratorios para frenar la suba de precios sin la necesidad de implementar un congelamiento, como sucedió con productos de consumo masivo.

Ayer, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), las principales entidades que nuclean a los laboratorios, dijeron que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, en respuesta a las palabras del titular de Comercio Interior.

"Caeme, Cilfa Y Cooperala manifiestan que, teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno en donde en la dispensa intervienen más de 14 mil farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, señalaron en un comunicado de prensa.

“Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina, viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales y en el programa “Vivir Mejor” implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios”, agregaron.

A modo de cierre, los laboratorios ratificaron su “compromiso para con el Gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes, de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INDEC”.

Desde el Gobierno, el canciller Santiago Cafiero dijo este miércoles que el aumento de precios en los medicamentos es "desmedido" , tras lo cual precisó que se conformó una mesa técnica gubernamental para "hacer un diagnóstico preciso de cuál fue el aumento".

"En la reunión del Gabinete nacional, el jefe de Gabinete (Juan Manzur) encomendó un trabajo conjunto en una mesa que se va a llevar adelante hoy entre el PAMI, que compra el 40% y moviliza muchos recursos en la compra de medicamentos, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio", explicó Cafiero en una rueda de prensa en la Casa Rosada.

El canciller, tras participar de la reunión del Gabinete nacional, señaló en ese sentido que "lo primero es hacer el diagnóstico preciso de cuál fue el motivo del aumento desmedido de muchos medicamentos".

"Claramente el aumento de los medicamentos es algo que ocupa al Gobierno como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos y, entonces, la Secretaría de Comercio no tiene más que alertar, prender las alarmas y empezar a trabajar sobre eso", apuntó.

Cafiero sostuvo que "siempre se busca lograr acuerdos” y dijo que las medidas que se pueden llegar a tomar son “momentáneas y tienen que ver con la espiralización de aumentos de precios que se estaba viviendo en la Argentina y que estaba complicando la mesa de los argentinos y comiendo el salario".

Fuente: Télam