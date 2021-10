Las explicaciones del "Cacique" de su silencio en conferencia de prensa

El DT de Talleres Alexander Medina saludó a todos los presentes, uno por uno, antes de dar su conferencia de prensa. Rompía el silencio luego de casi tres meses. Y dentro de los temas que tocó y por los que fue requerido, sobre su continuidad sobre todas las cosas, dejó en claro que recién en diciembre se sentará a definir su situación.

"No miro más allá del próximo partido. En diciembre se verá que decidimos con el presidente. Talleres está por encima de todo. Estamos muy cómodos en esta institución", adelantó el "Cacique".

Con respecto a su silencio de varios partidos, aclaró: "Decidí no hablar por la necesidad de volcarme completamente al equipo porque así lo consideraba. No fue nada personal contra nadie. Y ahora creo que es oportuno volver a hablar. En ese momento entendí que para contrarrestar la carga emotiva y de presión lo mejor era no hablar". Vale aclarar que el DT resolvió llamarse al silencio luego del triunfo ante Banfield, al ser vendido Federico Navarro al fútbol de Estados Unidos dos días antes del partido, lo que generó muchas suspicacias.

"No me adelanto a los escenarios porque eso sería irnos del foco que los hizo protagonistas. Conocemos la política de Talleres. Espero no me vendan ningún jugador de acá a diciembre (risas). Somos un equipo que busca ganar y seguiremos en esa tónica hasta que termine el torneo", agregó respecto de su continuidad o no.

A la hora de su situación con respecto a las posibilidades de conseguir algún campeonato, Medina fue más allá de esa visión. "Talleres todavía no ganó un título pero sí de ganó un respeto de todos los rivales y eso no es fácil. Después esto es fútbol, podés perder y ganar. Pero vamos con ese estilo que se ganó el respeto, de ir a jugar y salir a ganar en todas las canchas".

Hubo algún cruce con colegas también existió, y esquivó los problemas cuando le tocaron el tema de haber resguardado los jugadores en la antesala de los partidos Boca y River, contestó: "Pusimos lo mejor que teníamos en esos partidos. Teníamos jugadores con lesiones como Tenaglia y los esperamos hasta último momento. No cuidamos a nadie contra Colón y Central Córdoba. Eso son opiniones. Nosotros cuidamos los recursos que tenemos, es necesario darle rodaje a todos como también descanso. Lo hicimos en otros partidos, pasa que ganamos y nadie lo vio. Como estos partidos no los ganamos, lo cuestionan".

Cuando se le consultó sobre la merma del equipo, fue tajante: "En todos los torneos hay bajones, cansancio, desgastes y está claro que debemos mejorar en muchos aspectos. Sobre todo en la parte defensiva, nos llegan y nos convierten, eso debemos corregir. Hay aspectos que se deben fortalecer: físico, personalidad, anímica, táctica, esto es global".