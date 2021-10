Paula Romano, tras ganarle a Belgrano, se anima a seguir soñando

Paula Romano nació en Córdoba el 5 de junio de 2003 y la pelota de fútbol la acompañó desde pequeña. Y desde entonces forjó ilusiones futboleras con el apoyo de su familia.

Sus primeros recuerdos jugando a la pelota son haciendo jueguitos en el patio de su casa. “Hasta que un día me animé a ir a jugar en una cancha de una plaza cercana”, relata la delantera. Animarse. De eso se trataba. Se animó cuando era esa niñita y comenzó a jugar en el barrio. Se animó cuando a los 14 se sumó al club Barrio Parque. Se animó cuando siendo una adolescente debutó en la Primera de la Liga Córdoba. De animarse se trataba para ella. Y animándose continuó escribiendo metas en sus páginas con aroma a potrero. Estuvo dos años en el elenco verde, el año pasado se sumó a Universitario y recién en este 2021 pudo jugar oficialmente con la “U”. Cuando llegó a su nuevo equipo se dio cuenta que todas se animaban a esos sueños de pelear para intentar ser campeonas.

“La verdad que desde que empecé a entrenar con las chicas, ellas y el cuerpo técnico me recibieron tan pero tan bien que siempre les estoy agradecida por eso. El plantel está formado por un grupo de excelentes personas además de excelentes compañeras y jugadoras. Sinceramente me encanta formar parte de Universitario y disfruto mucho compartir tantas risas y momentos hermosos todas las semanas. Siempre cuando hablo del grupo, destaco la unión y la confianza que tenemos en cada una de nosotras”, resalta ‘Pauli’ en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.

Y se anima a soñar. Después del triunfazo ante Belgrano el fin de semana, vaya que se animan a soñar.

- ¿Qué sentiste apenas terminó el partido con Belgrano?

- La verdad que no puedo explicar con palabras lo que sentí por tanta emoción y felicidad de haber logrado uno de los objetivos que nos planteamos a principio de año.

- ¿Te diste cuenta que habían frenado un invicto de más de 60 partidos de las “Piratas”?

- No. Sinceramente en ese momento no pensé en nada que no fuera festejar con todo el equipo y con mi familia por tremenda victoria conseguida. ¡No caía de lo que habíamos logrado!

- ¿Te animas, o se animan, a soñar con salir campeonas?

- Siii, ese siempre fue nuestro objetivo desde principio de año. Nos encantaría poder conseguirlo porque sería una recompensa de tanto esfuerzo y sacrificio de todas.

- Cuando terminó el partido Belén Rodríguez las arengó, ¿qué les dijo?

- Belén, como siempre, tuvo unas palabras que te llegan al corazón porque realmente salen del corazón de ella. Cuando terminamos hizo hincapié de la intensidad, compañerismo y unión con la que jugamos y que el esfuerzo y sacrificio de todas trajo como resultado esta victoria que nos alegró inmensamente. Quiero destacar también el trabajo de todo el cuerpo técnico, tanto de Belén, Tana, Ale como Osvaldo que constantemente nos están ayudando.

Paula Romano convirtió los dos goles con lo que Universitario le ganó el sábado pasado a Belgrano por la Primera A del fútbol femenino de la Liga Cordobesa. Con esta victoria de la “U”, a poco de finalizar el certamen, Unión Florida quedó puntera (le ganó 3-1 a Medea) con 34 unidades, las “Piratas” quedaron como escoltas con 31 puntos, y las “Estudiosas”, dirigidas por Belén Rodríguez y la “Tana” Gandino, están terceras con 29 unidades.

“Tenemos la idea de dejar todo en cada partido. Estas tres fechas que nos quedan queremos obtener los 12 puntos y dejar en lo más alto a la U”, sostuvo la artillera de la “U”.

Romano terminó el año pasado el colegio secundario y actualmente está con un emprendimiento de cocina con su hermana Lucrecia. “Se trata de postres dulces en vasos, además de tortas y tartas”, cuenta con una sonrisa. El emprendimiento se llama Dulce Luketa (en Instagram @dulceluketa).

La familia, como contamos al inicio del texto, es pilar en su carrera futbolera. Por eso, cuando el sábado Universitario superó a Belgrano en el predio de Racing, Romano rápidamente buscó a su familia. Su papá Osvaldo y su hermana Lucrecía estaban del otro lado del alambrado, también, felices por el triunfo y los goles de ella. “Todos los sábados él y mi hermana están para apoyarme y alentar a todo el equipo, lo cual estoy muy agradecida y jugar sabiendo que están ellos, me hace muy feliz”, narra aún emocionada.

“Pauli” sigue animándose. Se anima y va. Por eso celebra, porque cada triunfo es un escalón a las metas por las que se sigue animando a soñar. “Me encantaría algún día poder dedicarme profesionalmente en el fútbol y, también, poder formar parte de la selección argentina”, expresa. Ella se sigue animando.