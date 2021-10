Preocupación en Belgrano por la lesión de Sebastián Longo

"Me cuesta pisar... Recién me acaban de hacer la resonancia", contó el mediocampista central del "Pirata". "Pensé que había sido algo grave", explicó.

El mediocampista Sebastián Longo es uno de los mejores jugadores que tenía Belgrano esta temporada. El volante central, incluso, anoche era la figura del partido ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante.

Por eso, cuando se lo vio salir lesionado del terreno de juego y con lágrimas, se prendieron todas las luces de alarma del hincha "pirata".

Una lesión que preocupa.

"Me cuesta pisar. Estoy mucho mejor que ayer. Recién me acaban de hacer la resonancia. La jugada fue sola. Pise mal y sentí un ruido que me molestó mucho", contó el propio Longo en declaraciones al programa La Mesa del fútbol, que se emite por radio Pulxo.

Además, Longo agregó: "Se me va un poco el pie y me dio mucha bronca. Pensé que había sido algo grave. Ahora esperando que no sea de gravedad la lesión".