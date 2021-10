Talleres recibe habilitación de Commebol para jugar torneos internacionales

Talleres saca chapa y pecho con la aprobación recibida por parte de Conmebol, que le permitirá participar en los torneos internacionales en el año 2022 si es que numéricamente obtiene la clasificación. Y como marcha tercero en la tabla anual, dicha posibilidad es más que latente. Y de paso, le tira un "palito" de manera elíptica a la Liga Cordobesa de Fútbol, con la cual mantiene un litigio por los porcentajes de algunos futbolistas transferidos al interior.

Es que dentro de esa pulseada por el 2 por ciento bendito por "jugador originario", en la demanda legal y las lecturas del reglamento, la Liga había suspendido la participación del fútbol femenino del torneo local, ante algunas ausencias de fechas por covid 19 pero en parte aprovechando para avanzar en la suspensión en medio del litigio entre ambas instituciones. Y como Conmebol no permite participar en torneos internacionales a los equipos que no tengan equipo femenino, el ente cordobés entendió que era un buen golpe en esa zona sensible para presionar con el cobro de dichos porcentajes. De todas maneras hay una cláusula que permite a los clubes a realizar una fusión con otras entidades, y eso aprovechó la gestión del presidente Andrés Fassi para solicitar su aprobación que finalmente le fue otorgada.

El comunicado oficial de Talleres dice lo siguiente: "Luego de cumplir todos los requisitos que exige el Reglamento de Licencias, el Club recibió la certificación que habilita a la participación en competencias internacionales del próximo año. Los requisitos están referidos a la gestión del fútbol profesional, infraestructura; equipamientos; administración; juveniles y fair play financiero. El equipo de trabajo institucional estuvo integrado por representantes de Comisión Directiva y de las áreas de gestión profesional. Los criterios de gestión, se suman a los méritos deportivos, para participar de las competencias CONMEBOL 2022. El Sistema de Licencias de Clubes, es una herramienta clave para promover competitividad; generar equidad, desarrollar infraestructura para crecimiento de los clubes del fútbol argentino y sudamericano".

Un argumento más para competir con la Liga Cordobesa, aunque el litigio por los porcentajes continúa en discusión pero por otros carriles, legales.