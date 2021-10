Se anuncian dos partidazos en el fútbol femenino de la Liga Cordobesa

Belgrano tiene 30 puntos, lo sigue Unión Florida con 28, Universitario con 27 y Camioneros con 24. Al rojo vivo está la Primera A del fútbol femenino de la Liga Cordobesa, que este sábado tendrá la disputa de la fecha 11 con duelos entre estos animadores.

En el predio de Villa Esquiú, las punteras "Piratas" se medirán desde las 16 a Camioneros; mientras que a las 12, en el estadio de Lasallano, Unión Florida enfrentará a la "U". Dos partidazos que puede marcar el rumbo del futuro del certamen.

La jornada, tanto de la Primera A como de la Primera B, que ya tiene a Defensores Central Córdoba como campeonas, se disputará en cinco sedes:

Villa Esquiú

10hs Amsurrbac vs Atl. Carlos Paz

12hs Juv. B° Com. vs Villa Siburu

14hs Avellaneda vs Def. Central Cba.

16hs Camioneros vs Belgrano

San Lorenzo

11hs La Unión vs Dep. Atalaya

13hs Huracán vs B° Parque

16hs San Lorenzo vs Villa Azalais

Unión San Vicente

14:30hs El Carmen vs Dep. Alberdi

16:30hs U. San Vicente vs Medea Club

All Boys

13hs Las Palmas vs Gral. Paz Juniors

16hs All Boys vs Arg. Peñarol

Deportivo Lasallano

10hs Dep. Lasallano vs Racing

12hs Universitario vs Unión Florida