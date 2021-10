Vuelven a citar a Macri a declaración indagatoria para el 20 de octubre

Mariano Macri, hermano de Mauricio, hizo un fuerte descargo por su aparición en el listado de compañías off shore en paraísos fiscales conocido como "Pandora Papers". Foto: gentileza

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, reprogramó para el 20 de octubre la citación a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, quien no se presentó a la audiencia convocada para este jueves en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, que se hundió en noviembre de 2017.

La indagatoria –principal acto de defensa con el que cuentan los imputados- debió postergarse porque el ex mandatario se encuentra en Estados Unidos desde antes de que se conociera la convocatoria y, según reveló en una carta que le dirigió al juez la presidenta del PRO Patricia Bullrich, no estaba en los planes de Mauricio Macri regresar al país antes de fin de mes.

El ex presidente aún no presentó abogado en el expediente en el que está imputado desde el inicio de la investigación, aunque se presume que en los próximos días asumirá el cargo el letrado Pablo Lanusse, quien ya lo defiende en otras causas.

Recientemente, a través de su cuenta en la red social Twitter, Lanusse indicó que Macri "habrá de presentarse oportunamente ante la justicia".

El juez Bava recién logró el miércoles por la tarde notificar a Macri de que estaba convocado a indagatoria para esta mañana, dado que el ex presidente no vive en el domicilio porteño que aportó la Cámara Nacional Electoral.

Por esa razón, el magistrado debió recabar otras direcciones que el ex mandatario tiene registradas ante distintos organismos y así fue como encontró su lugar de residencia.

Mauricio Macri recién pudo ser notificado de manera oficial en la tarde de ayer, cuando una delegación de la Policía Federal entregó a su esposa Juliana Awada la cédula judicial en la casa familiar de la localidad bonaerense de Acassuso.

Al postergar la indagatoria de Macri para el miércoles 20 a las 10 horas, el juez Bava recordó que ya en la denuncia original del caso, formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, "se encontraba denunciado el señor Mauricio Macri, en su calidad de entonces Presidente de la Nación".

Macri aparecía identificado en la denuncia "por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional y se solicitaba que se lo cite a prestar declaración indagatoria", recordó Bava.

Mariano Macri atacó a su hermano Mauricio

Por otro lado, Mariano Macri, hermano de Mauricio, hizo un fuerte descargo por su aparición en el listado de compañías off shore en paraísos fiscales conocido como "Pandora Papers", al afirmar que a esa sociedad "no le dio utilidad alguna", y volvió a apuntar al ex presidente, acusándolo de "empeorar" su situación personal y la de la empresa familiar.

"Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo", enfatizó Mariano Macri en su cuenta de Twitter.

El hermano del ex primer mandatario dijo: "la aparición de mi nombre en los Pandora Papers me obliga a realizar ciertas aclaraciones", y especificó: "ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza", opinó.

Añadió: "en alguna de las tantas etapas de las prolongadas desavenencias con algunos de mis hermanos y con el management de la empresa familiar (finales del año 2015, principios del año 2016), hubo un entendimiento para que los accionistas recibiéramos dinero de la sociedad familiar".

"Con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior, necesitaba una estructura societaria propia. Una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del management que conducen la empresa familiar", sostuvo en su hilo de tuits.

Mariano Macri aclaró: "es así que la sociedad TNB Investments Limited nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo, ni tampoco se integró su capital. No le di utilidad alguna".

Aseveró entonces: "es por esto que nada tenía que declarar ante ningún organismo, ya que como dije, se trató de una sociedad sin actividad, movimiento ni aporte de capital alguno, sin activos ni cuentas".

"Estas circunstancias me obligaron a seguir con mi actual lucha que acaba de sumar un nuevo capítulo al presentarme como querellante en la causa del Correo Argentino", abundó.

"Lamentablemente -agregó-debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales".

Y cerró: "Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo".

Fuente: Télam