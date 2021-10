Llaryora se subió a la campaña con fuertes críticas al Gobierno nacional

El intendente pidió que acompañen a "los candidatos que defienden a Córdoba, y no a los cordobeses que defienden a la Casa Rosada o al intendente de la Capital Federal".

En el marco del lanzamiento de la campaña de Hacemos por Córdoba con miras a las elecciones legislativas del 12 de noviembre, que encabezó el gobernador Juan Schiaretti, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, reiteró algunas fuertes críticas que viene realizando contra la Nación, e insistió en la necesidad de votar por la fórmula de "Ellas" para luchar contra estas decisiones en el Congreso defendiendo a Córdoba.

Consultado por la prensa tras el acto realizado este jueves por la tarde, el mandatario municipal reiteró que "es un acto de total injusticia" y "un grave error del Gobierno nacional" el no habilitar aún el aeropuerto de Córdoba. "Después de Ezeiza, es el aeropuerto más importante que tiene Argentina y se están habilitando otros en otra provincias, provocando un perjuicio para los cordobeses", enfatizó.

"Para nosotros, el aeropuerto es la puerta de entrada para el turismo y es un hub que beneficia a toda la comunidad empresarial y eso genera más trabajo. Nosotros somo un polo claro de los más grandes de Argentina en turismo y en convenciones. Y no tener el aeropuerto habilitado nos debilita y nos hace perder puestos de trabajo y desarrollo económico", manifestó.

Llaryora indicó que se trabajó mucho con todos los sectores empresariales con el gobierno provincial, "haciendo un esfuerzo para ser uno de los hub más desarrollados de Latinoamérica, y hoy después de estas flexibilizando todo hasta se permitirán partidos con público, no es posible que nuestro aeropuerto continúe cerrado. Por eso, en defensa de los intereses de Córdoba, nosotros estamos pidiendo a Nación que rápidamente vuelvan los vuelos internacionales a nuestra provincia para posicionarla".

Aunque no quiso señalar si se trataba de un acto "discriminatorio" por parte del Gobierno nacional, el mandatario municipal evaluó que se trataba de un "grave error creer que la única puerta de entrada al país siga siendo la Capital Federal".

"Nosotros defendemos el federalismo así que le pedimos al Gobierno nacional que abra el aeropuerto pero que también que replantee el tema de los subsidios para el transporte en el interior, otro tema que no es menor para Córdoba", precisó.

"El decir que no habrá mayores subsidios es otro grave error que nos está poniendo en crisis todo el sistema del interior del país, que necesita rápidamente una recomposición en materia de subidios. No solo que no van a poner más plata de la que pusieron este año, que tendrían como mínima incorporar al presupuesto del subsidio la inflación, sino que además le sacan recursos. La distribución que hacen beneficia a la Capital Federal por el resto de las distintas jurisdicciones, aún cuando es el distrito más rico de Argentina", expresó Llaryora.

Aunque se trata de un planteo que viene realizando hace mucho tiempo, el mandatario municipal dijo que durante este jueves mantuvo conversaciones con otros intendentes de distinta provincias del país para volver a expresar en conjunto su repudio al presupuesto programado para el año próximo. "Es esto lo que hace que tengamos una diferencia tremenda del valor del boleto entre Capital Federal y el interior. Por eso vamos a seguir peleando, no vamos a bajar la bandera del federalismo y en eso Córdoba es un faro que ilumina y que no se arrodilla ante los intereses de la Capital Federal o la Casa Rosada", dijo. Y enfatizó: "Vemos que lamentablemente en esto estamos medio solos, por eso le pedimos a los cordobeses que acompañen a los candidatos a diputados y senadores que defienden a Córdoba, y no a lo cordobeses que defienden a la Casa Rosada o al intendente de la Capital Federal".

En este sentido, dijo que "está claro que los únicos que hablamos cuando faltan los subsidios somos nosotros. En Capital Federal tienen resuelto el tema del transporte y no solo eso, porque el agua y las cloacas se las pagamos entre todos los argentinos. Nosotros necesitamos que el presupuesto nacional se reconfigure y que tengan más recursos al interior, sobre todo para el transporte que está en crisis".

"Por eso estamos acompañando a Natalia (De la Sota) y a Alejandra (Vigo) para que vayan a reclamar los recursos, Si nosotros tuviéramos los mismos recursos que Capital Federal, hasta bajaríamos el boleto del transporte urbano en Córdoba", reiteró.

"Yo creí que este Gobierno nacional iba a ser federal e iba a repartir los subsidios, para equilibrar el transporte del interior con el beneficio extraordinario que tiene CABA que es el distrito más rico. No sólo no hizo eso sino que hoy también nos está perjudicando. Es necesario que los vecinos nos acompañen en esta lucha: todo aquel que viaje en colectivo, que sepan que son nuestros senadores y diputados los que van a ir a pelear al Congreso para traer los recursos", señaló Llaryora.

Al respecto, indicó que los candidatos legislativos por Córdoba que dependen de Cambiemos son "cordobeses que trabajan para Capital Federal. Antes defendían a Macri y ahora dependen de Larreta para ver lo que hacen. Y en el otro caso, defienden a la Casa Rosada. Por eso digo que hay que votar a diputados y senadores cordobeses que se la banquen y que defiendan nuestros intereses", concluyó.

Noticia relacionada: