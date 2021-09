Mendiolaza licenciará a los municipales que decidan no vacunarse

Mediante decreto, la medida comenzará a regir desde el primero de octubre y será sin goce de sueldo para aquellos empleados que hayan optado por no inocularse contra el coronavirus.

La Municipalidad de Mendiolaza impulsó un decretó que contempla que los empleados de su administración que no se vacunen contra el coronavirus serán licenciados sin goce de sueldo.

La normativa comenzará a regir desde este viernes 1° de octubre e incluye a todas las áreas pertenecientes al municipio de esa ciudad ubicada en las Sierras Chicas, sin importar el rango.

El municipio indicó que la decisión fue consensuada con el Gabinete y el COE de la localidad serrana para "garantizar las medidas sanitarias".

"Si bien es cierto que la vacuna no es obligatoria, esta administración a través del decreto municipal otorgará licencia sin goce de sueldo a todo aquel personal municipal que no desee hacerlo, salvo indicación médica que certifique que no puede vacunarse", expresó la administación de Daniel Salibi.