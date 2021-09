El "Cacique" Medina piensa en Santos y Mac Allister para enfrentar a Temperley

El DT de Talleres Alexander Medina, de cara al duelo de mañana ante Temperley por Copa Argentina, recupera algunos jugadores y apostará también a la rotación, teniendo en cuenta la acotada agenda de partidos, por la Liga Profesional. En ese contexto, asoma el regreso de Héctor Fértoli y la aparición del volante Francis Mac Allister.

Fertoli irá en lugar de Ángelo Martino en el mediocampo, teniendo en cuenta que jugó el ex Atlético de Rafaela ante Rosario Central. La otra modificación sería en mitad de cancha: Francis Mac Allister por Rodrigo Villagra. El ex "Canalla" se retiró del juego pasado por una lesión y no sería exigido, teniendo en cuenta la proximidad con el partido del lunes pasado ante Defensa y Justicia.

En defensa, Julián Malatini podría ir por Juan Cruz Komar (Nahuel Tenaglia iría a la zaga central), contemplando los tres cambios, aunque no se descarta que arranque Michael Santos por Mateo Retegui.

La probable formación sería con Guido Herrera; Malatini, Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Mac Allister y Juan Méndez; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Fértoli; Santos. El partido va el miércoles a las 21.30 en cancha de Lanús, por cuartos de final de Copa Argentina.