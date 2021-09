El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, aseguró que “el gobierno tiene que tener la capacidad de tomar la agenda de la gente” y que “en materia de obras y asistencia social se ha venido haciendo mucho en Córdoba y hay que visibilizarlo con más tiempo”, al ser consultado en declaraciones radiales por el análisis que realiza el espacio del Frente de Todos luego de las PASO.

“Ante los resultados más que hacer diagnósticos y buscar culpables, hay que tener la actitud que tuvo el Presidente, de humildad”, indicó y remarcó que de cara a noviembre “hay que corregir y tener la capacidad de escuchar y hablar, también hay que tratar de zanjar la disociación que hay entre la agenda de la gente y la de los dirigentes”.

En este sentido dijo que esos temas “son los que nos motivaron a llegar al gobierno, la de las necesidades de todos los días que tienen los argentinos, que es salir de la pandemia y de las situaciones económicas, recuperar una movilidad social ascendente, la del trabajo, la economía social, el desarrollo productivo y el acceso a la educación”.

Con respecto a los resultados de la elección en Córdoba, Gill se mostró conforme: “En el interior estuvimos cerca de los 14 puntos, esto es un crecimiento muy marcado, de casi el 70%, en relación a las PASO del 2017. Hemos logrado que más de 60 localidades donde nunca había ganado el FdT, haya ganado y una adhesión aún en momentos tan difíciles como el que transitamos”.

El candidato a Diputado nacional también señaló que “nos propusimos hablarle a los compañeros casa por casa, explicarles y mostrar lo que pudimos hacer en este tiempo de pandemia y junto a los intendentes, lo que se tradujo en esa respuesta con la cual estamos muy conformes”, aunque reconoció que “el gobierno se comió un enorme desgaste con la pandemia, que tapó la situación de la que veníamos”.

Asimismo, remarcó: “No hacemos pronósticos para noviembre pero esperamos ampliar y sumar, hablarle a la gente y no solo a los propios, no tuvimos el tiempo suficiente pero el camino es ese, seguir contándole a la gente lo que hicimos y hablarles a todos”. “Estamos saliendo de la pandemia pero ese resultado todavía no se percibe en la economía familiar, pero se va a percibir, estamos atravesando ese camino intermedio” y apeló a “recuperar la vocación de construir la unidad en la diversidad y ser leales a esos principios”.

Puesta en marcha de la segunda etapa de la red cloacal en Las Perdices

Gill destacó la importancia de la puesta en marcha de la segunda etapa de la red colectora cloacal en la localidad de Las Perdices, como parte del inicio de un conjunto de 25 obras de infraestructura social que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis.

“En las recorridas que venimos realizando desde el principio de la gestión nos comprometimos a dar solución los temas que están en la agenda de los cordobeses, la extensión de la red de cloacas y de agua es parte de las mejoras que influyen en la vida cotidiana”, remarcó Gill.

En la primera etapa se invirtieron más de 64.331 millones de pesos en esta obra que se suma a los trabajos de adoquinado del bulevar Mariano Moreno y de cordón cuneta que se realizan en las calles Pueyrredón, Roca y General Cabrera.