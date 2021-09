Mario Negri: "Conozco a los cordobeses, sé cómo piensan"

El precandidato a senador Mario Negri votó esta mañana y destacó que “los cordobeses se caracterizan siempre en las elecciones por manifestarse de manera fuerte; y, en este caso, están todos ansiosos porque Argentina le de trabajo y progreso”. “Han marcado ese signo desde siempre. Confío muy mucho en los cordobeses. Hemos hecho una campaña serena y tranquila, sabiendo que se eligen candidatos”, dijo el actual diputado radical.

"Yo cumplo con mi palabra. Mañana espero que haga menos de 35 grados, el país sigue, y tiene que resolver sus problemas de pobreza, de crecimiento, de baja de impuestos, de situaciones de estrés de un año y medio que ha vivido la gente casi en una silla eléctrica. Conozco a los cordobeses, sé cómo piensan", afirmó Negri ante los micrófonos que se acercaron al centro de votación capitalino en el que emitió su sufragio.

"Córdoba ha marcado en las últimas elecciones, la del 2015, del 2019, y ahora va a correr lo mismo", afirmó confiado en una victoria de Juntos por el Cambio en estas legislativas.

Respecto a la disputa interna el radical dijo que la primaria debe ser administrada “con altura, no cambiar las prioridades y saber lo que está en juego en el país. Si se pelean los dirigentes y se agravian, creo que nos vamos a la banquina".

En esa dirección hizo referencia a "campaña sucia” de la que denunció ser víctima. “Está en manos de la justicia. No voy a hacer declaraciones. Agradecerle a la Justicia de la manera que actuó, porque eso es una mugre para el sistema político y la democracia. Menos mal que hoy se puede saber la verdad y como decía Alfonsín, no hay democracia si no hay verdad".