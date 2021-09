Mauricio Macri dijo que el Gobierno “o cambia o se va”, y Cafiero le respondió

En una entrevista con una radio cordobesa, el ex Presidente deslizó la eventual ruptura del mandato constitucional. Repudio del jefe de Gabinete y condena de la diputada Gabriela Estévez.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo este viernes que son "alarmantes" las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien en diálogo con una radio cordobesa sostuvo que si los integrantes del Frente de Todos pierden las elecciones legislativas "se van a tener que ir", y consideró que esos dichos "atacan a la democracia".

"Debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia", dijo Cafiero en declaraciones a la radio FM La Patriada.

"El ex presidente Macri dijo en Radio Mitre Córdoba que el Gobierno 'o cambia, o se van a tener que ir'. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos", publicó luego el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.

Más temprano, en declaraciones a la emisora cordobesa, Macri había dicho que, "si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza" y agregó: "Va a haber un aire nuevo el lunes diciendo bueno, o cambien o se van. Si siguen en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, se ha destruido la confianza".

"La verdad que llama mucho la atención que un ex presidente se maneje de ese modo sobre los mandatos constitucionales. Lo que se elige son proyectos legislativos que van en esa dirección, no hay un mandato constitucional que esté concluyendo", respondió Cafiero al ser consultado sobre las declaraciones del ex mandatario.

En ese sentido, consideró "repudiable lo que ha dicho Macri sobre cómo el interpreta los procesos electorales" y afirmó que "hay un mandato constitucional que finaliza en 2023".

Repudio de Estévez

En Córdoba, la diputada nacional Gabriela Estévez fue concluyente: "Quiero expresar mi absoluta condena a las declaraciones destituyentes del ex Presidente Mauricio Macri, en cuanto representan un ataque a los fundamentos de nuestro sistema democrático.", señaló.

La parlamentaria nacional llamó "a todos los pre candidatos y las pre candidatas que aspiran a representar al Pueblo y la Provincia de Córdoba en las instituciones de la democracia que se pronuncien públicamente en defensa de la Constitución. Ya dijimos Nunca Más".

