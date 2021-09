Gustavo Santos: "Si gana el kirchnerismo, pierde Argentina"

El precandidato a diputado Nacional, Gustavo Santos, recorrió la localidad de San Francisco donde aseguró que “si gana el kirchnerismo pierde Argentina. No tengo dudas que el 12 vamos a dar el primer paso para ponerle un límite a ese atropello que no va más, así me lo hacen sentir en la calle y en los barrios de toda la provincia”.

Palabra seguida, se explayó: “El trabajo cordobés quedó en los galpones, sin poder trasladarse al resto del país y al mundo. Eso es el kirchnerismo: revanchismo, arbitrariedad y sinsentido”, apuntó.

Consultado sobre el apoyo de Mauricio Macri a la lista que encabeza junto a Mario Negri, Santos señaló: “Mauricio Macri ama Córdoba, está comprometido con los cordobeses, su apoyo es auténtico. Trabajamos juntos y con él y todo el equipo de gestión fuimos parte de una revolución en el turismo que generó 1.200.000 puestos de trabajo. El cordobés sabe y valora todo lo que Macri le dio a esta provincia que es su segunda casa”, puntualizó.

“Esta lista tiene un equilibrio justo entre experiencia y juventud, una lista con mucha valentía: no alcanza con gritos ni chistes, hay que llevar propuestas y contenidos que representen a los cordobeses”, agregó. Y recordó que “me pasé la vida gestionando, voy a llevar al debate público los grandes temas que preocupan a los cordobeses: la emergencia educativa, la inseguridad, la asfixia impositiva y la creación de empleo privado entre otras cuestiones”.

Por último, el candidato de Macri en Córdoba concluyó: “Los cordobeses quieren trabajar y que no los maten a impuestos. Quieren vivir en un país normal, que genere esperanza y expectativa, no en uno en el que los jóvenes se van todos los días por falta de oportunidades. A ellos les digo que no bajen los brazos, que no se resignen, que den la pelea. Es un momento bisagra de la historia al que no podemos darle la espalda”.