"Hasta el momento no hay pistas firmes" sobre el atentado contra Miguel Arias

Sabina Frederic dijo que "hasta el momento no hay pistas firmes". Tampoco se descarta la hipótesis de "un accidente". Foto: archivo

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró este sábado que "hasta el momento no hay pistas firmes" sobre el atentado que sufrió el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) de Corrientes, Miguel Arias, quien fue baleado el jueves en un acto de cierre de campaña en el pueblo de Tapebicúa, y adelantó que "se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas".

El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, estimó que "el atacante pudo haber venido desde Paso de los Libres" y la precandidata a diputada nacional por el FdT en Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, denunció que en la provincia mesopotámica hay "una persecución política muy fuerte".

"No solo se ocultan las voces del peronismo, sino los intentos democráticos de ser una opción electoral", señaló la postulante del Frente de Todos.

Arias, en tanto, permanecía este sábado "lúcido y estable" internado en el hospital escuela José de San Martín, según el último parte médico difundido por ese centro de salud que también señaló que "su pronóstico sigue siendo reservado".

La ministra de Seguridad dijo a radio AM 750 que "hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas" y afirmó que "la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo" para poder determinar de qué calibre se trata.

"Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección", señaló Frederic.

Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen en la localidad de Tapebicuá, en el marco de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos, cuando estaba en un escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos y el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa.

La ministra, en declaraciones a radio Delta, sostuvo que aún "no está claro si el disparo estaba dirigido a Arias o al (precandidato por el FdT, Carlos) Braseiro", ya que "estaban los dos muy cerca" en el acto. Según la funcionaria, se trataba de "un acto muy chico y muy familiar, lleno de parientes de los candidatos" y dijo que tampoco se descarta "que haya sido un accidente".

A raíz del ataque al diputado Miguel Arias ocurrido ayer a la noche viajé a Paso de los Libres junto con representantes del @MinSeg y del @MinInteriorAR para solidarizarnos con el legislador y colaborar con el Poder Judicial en el desarrollo de la investigación. pic.twitter.com/CaNreunJJT — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) August 27, 2021

Fuente: Agencia Télam

