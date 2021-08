Anuncian que hasta el martes será extremo el riesgo de incendios

La Secretaría de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que hasta el próximo martes se mantendrá en niveles extremos el riesgo de incendios forestales en la provincia de Córdoba.

El organismo indicó que debido a la meteorología actual las condiciones de peligro de incendios se mantendrán elevadas.

El informe agrega que “se prevé ascenso paulatino de la temperatura con máximas superiores a los 25 grados durante el fin de semana, que llegarían a más de 30 grados el martes. Además, la humedad relativa en ambiente será baja con vientos moderados a regulares con ráfagas del sector norte. A ello se suma la disponibilidad del material combustible que se encuentra elevada, especialmente sobre el noroeste donde se superan los máximos históricos”.

“No se descarta en zonas serranas la ocurrencia de vientos con mayor o menor intensidad y variantes en la dirección por efectos locales debido a la topografía”, finalizó el comunicado.

Cabe recordar los números de teléfonos ante emergencias son: Policía 911 o el número gratuito 0-800-38346 (FUEGO).

Incendios forestales: cómo prevenirlos

- No quemar restos de poda, basura, rastrojo y malezas retiradas de terrenos.

- Efectuar prácticas preventivas en cada predio, por ejemplo: calles cortafuego; limpieza de alambrados; construcción de reservorios de agua; disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes); llenar piletas de natación o tanques australianos durante todo el año (reserva de agua indispensable en caso de incendios).

- No arrojar fósforos encendidos en campos, bosques o zonas arboladas en ningún caso. La mayoría de los incendios se originan y ocurren a causa de la falta de precaución.

- Tener en cuenta que el viento puede propagar una mínima fogata y generar un incendio.

- No tirar colillas de cigarrillos en campos.

- Intentar apagar fuegos iniciados en el pasto, mientras no alcancen demasiada intensidad. Pueden utilizarse mantas o bolsas (si es posible, mojadas) para golpear las llamas.

- Para dueños de campos, realizar picadas perimetrales. Consisten en crear una franja de 6 a 15 metros de ancho desde el límite de un predio hacia el interior, donde debe eliminarse todo el material combustible. La construcción y mantenimiento de estas picadas es obligatoria por ley 9.814 (ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba).