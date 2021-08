Mestre propone que Córdoba reciba compensaciones por su producción agraria

El pre candidato de Juntos por Córdoba, Ramón Mestre, expuso este miércoles uno de los proyectos que buscará impulsar en caso de ser electo diputado de la Nación y que busca que la provincia reciba las compensaciones correspondientes por todo lo que producen sus tierras.

En su visita al departamento Río Cuarto, Mestre se reunió con representantes del campo, ante quienes asumió el compromiso de elaborar proyectos en defensa de la producción de la provincia.

“Córdoba es el motor productivo del país. ¿Es justo que las retenciones se lleven 5 veces el total de lo que el gobierno provincial invierte en obras cada año? No, no es justo. No es justo que la provincia que más cereales produce se cargue al hombro el conurbano de Buenos Aires. Juntos vamos a exigir compensaciones por ley, como las regalías del petróleo, del gas y la minería. Córdoba merece más obras por su aporte, mejor destino para su esfuerzo y también para el fututo de todos los cordobeses”, señaló el ex intendente capitalino respecto al proyecto que busca impulsar.

En uno de los movimientos que en la campaña busca disputar el voto de uno de los sectores más dinámicos de la producción cordobesa, Mestre afirmó que su propuesta tiene un trasfondo de justicia y que avanzar en esa dirección resulta "necesario para crear infraestructura". "El país y, puntualmente Córdoba, necesitan generar conocimiento y desarrollo y en ese sentido, el campo tiene un rol central; pero para que eso ocurra el Estado tiene que tener la voluntad de defender al campo. Lo mismo ocurre con el cierre de las exportaciones y las altas retenciones”, afirmó.

"Si nuestra lista llega al Congreso, vamos a trabajar para que nuestra provincia sea compensada por toda el potencial productivo que tiene y que los recursos vuelvan y para que se pueda crear más trabajo genuino. Vamos a impulsar estas modificaciones para que el esfuerzo de miles de cordobeses por fin rinda”, aseguró Mestre.