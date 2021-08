Tomás Asprea: "Me ayudó mucho la llegada de Guillermo Farré"

"La llegada de Guillermo (Farré) fue fundamental. Está a la vista. Conoce muy bien Belgrano y eso es una ventaja. Se hace entender muy fácil", dijo el mediocampista Tomás Asprea en una entrevista con el programa Tercer tiempo.

El volante ha crecido mucho en su nivel desde el arribo del entrenador. Incluso, esta semana el propio Farré lo destacó en una nota con Ultima Jugada, donde declaró: "(Asprea) es un caballito de batalla. Se lo juzga porque no tiene acciones ofensivas, un gol, un pase gol. Para mí es fundamental. Tiene muchos cuestionamientos y yo trato de defenderlo".

A propósito, Asprea en radio Mitre Córdoba sostuvo: "Es muy lindo que el entrenador haya dicho esas palabras hacia mi. Me da mucha confianza y trato de hacer lo que él me pide. Me ayudó mucho la llegada de Farré..."