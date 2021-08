A tres meses de la tragedia de Circunvalación, familiares reclaman justicia

A tres meses de la tragedia de Circunvalación, familiares y amigos de Agustín Burgos y Sol Viñolo realizaron una intervención artística en las calles de la Capital. El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo.

En los últimos días, la Justicia inició la pericia mecánica en la causa por la tragedia en Circunvalación donde perdieron la vida Agustín y Sol, y quedó gravemente herida a Fernanda Guardia, tras ser atropellados por Alan Amodeo, el joven de 27 años que circulaba alcoholizado y a alta velocidad.

Está previsto que la pericia mecánica tenga una demora de cuatro a cinco semanas y se espera que active cambios en la causa.

En ese marco, familiares cuestionaron las demoras del fiscal Tomás Casas en iniciar estos procesos, que pese al expediente y las pruebas, "no toma la decisión" de ordenar la detención de Alan Amoedo: "Creemos que tiene que estar preso ya porque esto fue un asesinato", indicó días atrás a La Nueva Mañana, Carlos Viñolo, el papá de Sol y agregó que el fiscal tiene todas las pruebas en el expediente y que por esa razón ellos consideran que hay "demoras injustificadas".

"El fiscal tiene todos los testigos que dicen que -Amoedo- se adelantó por la banquina, que lo hacía de modo peligroso, están las pruebas de que ésta persona ni llamó a la ambulancia, ni colaboró, que se quedó mirando como si fuera un espectador más. Está la prueba contundente de que tenía 2.07 de alcohol en sangre como así también la prueba de tenía drogas en su cuerpo", relató Viñolo y precisó que el joven que atropelló a su hija y a los amigos, "venía haciendo apología del crimen desde 2017", ya que filmaba "videítos" en situaciones complicadas en la ruta. "Es una persona peligrosa", agregó el papá de Sol.

"Nosotros no somos una familia punitivista, si hubiera sido un accidente, estaríamos pidiendo su libertad. Esto no va ni por el odio ni por el dolor, acá de lo que se trata es que se cometió un asesinato. El problema es con el fiscal, ¿qué es lo que no entiende de que esto fue un asesinato cuando todo el pueblo lo entiende?", indicó y reclamó que el problema es "la impunidad" que se vive en la provincia, no solo por el caso de Circunvalación, sino también en causas como las de Blas Correas, quien murió a manos de la Policía.

"Participamos la semana pasada de la marcha de justicia por Blas porque vemos que acá hay impunidad", explicó Carlos Viñolo y agregó: "Aunque el nuestro y el de Blas sean casos diferentes, lo que está de fondo es la impunidad".

Por su parte, el abogado querellante, Martín Fresneda, en declaraciones a Universidad indicó que la importancia de esta pericia es que demostrará que Alan Amoedo cometió un delito: "La pericia significa un paso más en la convalidación de los hechos tal como lo indicamos en el escrito de querella donde fijamos los hechos. Va a demostrar una vez más, y ojalá consolide en la posición del fiscal, la hipótesis de un delito vial".

"De esto va a surgir que Amoedo venía con una conducción más que peligrosa, sin interesarle el resultado, pasando por mano derecho, la velocidad a la venía su automóvil era realmente demostrativa que su accionar iba a concluir en una tragedia pero no le importó el resultado", dijo Fresneda y agregó que hay una gran expectativa pero sobre todas las cosas para que el fiscal "asuma la responsabilidad que debe asumir a un delito con dolo eventual y tome la medida de pedir la inmediata detención del imputado".

