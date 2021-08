Herrera: "'Cacique' es el capitán del barco y lo vamos a respaldar siempre"

El arquero Guido Herrera fue clave para la clasificación de Talleres a los cuartos de final de la Copa Argentina, conteniendo uno de los penales en la llave ante Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, el tema por estas horas sigue siendo al continuidad del entrenador Alexander Medina, que no se presentó a las últimas dos conferencias de prensa y los rumores de un enojo con el presidente Andrés Fassi se multiplican.

En ese marco, Herrera, aunque con cautela, habló sobre la importancia del "Cacique".

"Tratamos de respaldar al cuerpo técnico, queremos que se sientan respaldado", sostuvo el guardavallas riocuartense, que elogió, también, al plantel y sostuvo: "El grupo estaba enfocado en este partido, no en lo externo ni en lo que se hablaba. No es momento de hablar de eso si no que hay que pensar en lo que viene".

"Sabemos que tenemos que mejorar en algunos aspectos, con errores y aciertos la intención siempre está".

"Es un grupo hermoso, disfrutamos el día a día. El cuerpo técnico nos da mucha confianza, se puede hablar cualquier tipo de problema, ya sea de la vida o del fútbol y eso se disfruta", afirmó Hererra en declaraciones al programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto.

Y sobre la continuidad del técnico expresó: "No puedo opinar de algo que no se, en el día a día de lo único que se habla es de los partidos. Si uno lee cosas en las redes pero el Cacique nunca nos dijo nada sobre eso".

Finalmente sentenció: "Cacique es el capitán del barco y lo vamos a respaldar siempre".