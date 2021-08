Bee Sellares: “Si Caserio quiere ser senador, primero tiene que informarse”

"No sé en que mundo vive el senador, decir que nuestro país esta saliendo gracias a la vacunación es faltarle el respeto a la gente, en nuestro país apenas el 15 % de la población cuenta con la inoculación completa. Además, el senador se olvida del vacunatorio Vip.” Con esas palabras, el pre candidato a Senador Nacional por la lista SUMAR en el espacio de Juntos por el Cambio Javier Be Sellares le respondió al senador de Frente de Todos que había destacado el número de vacunados que había alcanzado la Argentina a partir de la puesta en marcha del Plan de inmunización que comenzó en noviembre del 2020.

Según datos oficiales que retoma Bee Sellares, sólo el 50 % de la población ha sido vacunada con una dosis y 15% con dos dosis, "con lo cuál el riezgo continúa siendo alto".

"Son más los individuos desprotegidos en este asunto que los que han accedido a la inoculación completa. En Argentina se registra uno de los porcentajes en pérdidas de vidas humanas más llamativos. Más de 100.000 muertos. Si Frente de Todos, pensó y se propuso, elegir entre salud o economía, optando por la primera, claramente parece que ha elegido abandonar ambos timones", disparó el radical.

"En salud, la cantidad de muertos impresiona cada día, el número de gente vacunada no alcanza,y evidentemente los mecanismos de concientización para con el pueblo no son eficaces. En cuanto a la Economía, basta con observar la desaparición prácticamente completa de la clase media tanto en Córdoba como en todo el país", añadió el ex legislaodr y concejal que busca convertirse en candidato a la Cámara Alta desde las listas de la coalición opositora.

"Con las medidas adoptadas por el Presidente de la Nación desde que comenzó su gestión, Argentina se encuentra en un estancamiento sin precedentes. Desocupación,pobreza,miseria e indigencia. La gente no tiene para comer. Son muchas las grandes empresas que han tenido que reducir su personal, y los pequeños comerciantes se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios. La economía se ha visto terriblemente afectada, y no estamos saliendo a ningún lado. La única posibilidad que tiene Argentina en general y Córdoba en particular, de salir adelante, es la de cambiar a sus representantes y en Juntos por el Cambio está la oportunidad de que esto suceda, para lograr que tanto en salud y en economía, comencemos a ver una luz al final del túnel", advirtió Bee Sellares.