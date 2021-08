Luis Juez: “No me voy a convertir en un bandido para ganar las elecciones”

“Estamos viviendo un momento institucional muy delicado y frente a un gobierno que ha transpuesto todos los límites. Ayer nomás marchábamos en el aniversario de la muerte de Blas Correa. Y hoy no hay forma de no decir que, mientras que a ese pibe lo fusilaba la policía por no detenerse -porque la orden era que no podías circular- el presidente hacía lo que le venía en ganas en Olivos”. En estos términos se expresó el pre candidato a senador nacional por Cambiando Juntos, Luis Juez, en una visita a Valle Hermoso en la que fue acompañado por los concejales Daniel Spadoni (Somos Valle Hermoso) y Daniel Pino (Juntos por La Falda) y autoridades del Frente Cívico de Cosquín, Villa Giardino, La Cumbre y Capilla del Monte.

Entre los motivos del recorrido, Luis Juez pone la cosa en contexto. “Las elecciones legislativas y las PASO no figuran en la cabeza de casi ningún ciudadano argentino, porque cada uno de ellos está atravesado por problemas como la crisis sanitaria, la situación económica, la falta de empleo. Eso es ya demasiado para el día a día de la gente, pero ineludiblemente hay que cumplir con los compromisos electorales y nosotros debemos enfocarnos en ese proceso, especialmente en el 12 de septiembre cuando culmine este proceso de selección en el que creemos que la gente va a elegir la lista de Cambiando Juntos que encabezamos junto a Rodrigo de Loredo en el tramo de Diputados”.

“Así, las cosas, en septiembre se van a elegir cuáles de las representaciones de Cambiemos se le va a parar desde Córdoba ante el gobierno nacional en noviembre. Un gobierno que se está llevando por delante todo. Un gobierno que ayer decía que en agosto va a vacunar a siete millones de argentinos. Justo ahora que empieza la campaña electoral y pareciera que olvidando que se nos murieron 107.000 argentinos muchos de ellos por no poder darse una o dos dosis de vacunas. Frente a todo lo que destrozaron en 18 meses, hoteles, restaurantes, pymes, dicen que lo van a arreglar en un mes con una producción monstruosa. Mentiras”.

Ante la pregunta acerca de la expectativa de los locales ante el regreso del Tren a la región, después de 30 años. “Cómo no estar contentos con la vuelta del tren, con todo lo que significa para esta zona -dice Juez- lo que me trae reparos es que la vuelta pueda responder únicamente a criterios electoralistas. Me recuerda al ferrourbano de la capital cordobesa que, cada vez que hay elecciones, vuelve a ser puesto como prioritario y no es así. Ojalá que aquí funcione, que sea una verdadera realidad ya que eso va a levantar la vara de la función pública y nos obliguará a todos a ser mejores dirigentes, mejores diputados y senadores. Cómo cordobés me sentiría orgulloso tener un servicio de trenes para recorrer esta maravillosa región, pero uno piensa al mismo tiempo por qué no lo hicieron 10 años antes”.

Sobre el final, y cuando una pregunta le recuerda que desde hace muchos años lo escucha batallar contra la corrupción, y a la vez lo interroga sobre los resultados de esa batalla, Juez es concluyente “Nos ganaron los corruptos. No tengo vergüenza en decirlo. Pero nosotros seguimos en el mismo equipo. No me voy a convertir en un bandido para ganar las elecciones”.