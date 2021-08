Uno x uno: Valoyes y Díaz, los más claros en el empate de Talleres con Boca

La actitud de Valoyes, la visión de Méndez y el despliegue de Enzo Díaz fueron los puntos altos de un Talleres que empató con Boca, por la Liga Profesional.

Guido Herrera: (5) No tuvo acciones de peligro, tuvo un error en la salida junto a Federico Navarro que no supo definir Ramírez. No se lo nota con la confianza de antes.

Julián Malatini: (5) Mejor en el primer tiempo que en el segundo, donde fue más exigido. De a poco busca aclimatarse en un equipo muy vertiginoso.

Nahuel Tenaglia: (6) Algunas salidas complicadas en el primer tiempo que luego supo acomodar en el segundo. Sólido.



Rafael Pérez: (5) Su habitual consistencia defensiva tuvo algunas averías, sobre todo a la hora de jugar. Por arriba, muy firme.



Enzo Díaz (6) De lo mejor de Talleres. Otra vez llegó con chance de gol, en el complemento. Gran despliegue y hasta se animó a patear un tiro libre



Federico Navarro: (6) No estuvo preciso como otros encuentros pero indudable es su esfuerzo en la recuperación y el equilibrio.

Juan Méndez: (6) Buen primer capítulo, siendo el pase inicial para crear, intensidad que no supo mantener cuando Boca apretó. Levantó en el final.

Diego Valoyes: (7) El más activo de Talleres. Tuvo cerca de tres remates y una clara de cabeza, pero a pesar de que muchas veces no frecuenta el área, siempre se las ingenia para llegar con peligro. El más punzante.

Carlos Auzqui: (5) Poco y nada, su juego cayó luego de la jugada clave que bien pudo ser gol. Esta vez lució desconectado y sin opciones para jugar. No tuvo otras facetas.

Ángelo Martino: (5) Por momentos muy ofensivo, y otros, casi de doble “3” ante las subidas de Pavón. Se fue reemplazado.

Michael Santos: (5) Controlado y reducido por la marca de Rojo.

Diego García: (6) Aportó claridad para jugar, no llegó a sobresalir.

Héctor Fértoli: (5) Entró para jugar casi de “9” de área, no es su función habitual, mostró actitud.

El DT

Alexander Medina: No encontró respuestas ni variantes cuando Boca adelantó sus líneas y menos cuando el rival cedió la pelota. Controló las subidas por las bandas aunque sigue careciendo de certezas en los metros finales.