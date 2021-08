Se presentó la lista 503B "Para la Democracia Social" en Ciudad Universitaria

Recientemente se presentó la lista 503 B denominada “Para la democracia Social”, con la participación de todos los precandidatos en Ciudad Universitaria. El aspirante a senador nacional Sergio Piguillem expresó en la ocasión: “Vamos a competir no por conveniencia electoral, sino para defender ideas y valores, que no son las mismas dentro de la coalición. Queremos terminar con la grieta y el odio en la Argentina, promoviendo un nuevo contrato social para salir del atraso y la pobreza”.

Griselda Baldata, también precandidata a senadora, dijo: “Pretendemos ganarle al gobierno nacional a través de la generación de una plataforma que le devuelva la esperanza a la gente. No agitando fantasmas que no existen. Defendemos un modelo social y de inclusión, que proteja fundamentalmente a los que hoy más sufren la crisis. Nos avergüenza cuando sin solidaridad se habla de pobrismo o planeros en la Argentina”.

A su turno, el legislador de la UCR Dante Rossi manifestó: "Aspiramos a superar este presente sin motivaciones, pero no promovemos la vuelta a un pasado reciente que ha fracasado. Proponemos una sociedad que, a través de una educación pública de calidad genere movilidad social ascendente, y busque todo el tiempo la igualdad de oportunidades. Soñamos con una argentina que amplíe derechos".

"Somos los que no admiramos lo construido por el peronismo provincial durante todo este tiempo, sino que queremos cambiarlo: Córdoba es la tercera provincia más insegura, la segunda con más femicidios, la que no cuida el medio ambiente y sus bosques nativos, la de baja calidad de la educación pública, la de los impuestos más caros, la que no reconoce el trabajo de los sectores de la salud, la de la pésima calidad institucional y la de la deuda pública que hipoteca el futuro de las próximas generaciones", expresó además.

"No tenemos nada para copiar. No buscamos ser una variable prolija del peronismo. Vamos a participar en las PASO para debatir de manera democrática ideas y valores”, aseguró el legislador.