Cuatro años sin Santiago Maldonado: "El Estado no investiga", dijo la familia

Este domingo se cumplen cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado, su hermano Sergio condenó el accionar de la Justicia por la falta de avances en la investigación y lamentó que a medida que pasa el tiempo se pierden posibilidades de dilucidar qué ocurrió. En ese marco, se realizará a las 18 la lectura de un comunicado para volver a reclamar Justicia por el joven.

En diálogo con AM750, apuntó a la responsabilidad política de Patricia Bullrich y cargó contra el juez federal Gustavo Lleral, quien en 2018 ordenó cerrar la investigación.

Santiago Maldonado tenía 28 años cuando fue brutalmente reprimido por la Gendarmería durante una protesta mapuche sobre la Ruta 40 en la localidad de Cushamen, al norte de Chubut, y cuyo cuerpo fue hallado 78 días más tarde en una zona que ya había sido rastrillada en varias ocasiones, al margen del Río Chubut.

Sergio Maldonado expresó su malestar por la falta de avances en la investigación judicial, que se encuentra paralizada en la Corte Suprema desde marzo de 2020. La familia espera que el máximo tribunal ordene que el caso sea investigado como desaparición forzada, y que se unifiquen en un solo expediente las causas vinculadas.

"A cuatro años no hubo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto de 2017, donde la Corte no define y sigue sosteniendo al juez Gustavo Lleral, que no hace nada y no va a actuar en la causa. Nosotros a Lleral no le podemos pedir nada porque ya dio un veredicto y no lo va a cambiar. Se debe avanzar investigando como desaparición forzada", indicó el hermano mayor del joven artesano.

A su vez indicó que hay una sumatoria de hechos: la causa madre, que es la desaparición, la causa por espionaje, la difusión de las fotos del cuerpo de Santiago, la propia denuncia del Ministerio de Seguridad contra Pablo Noceti por el accionar de Gendarmería. "Los jueces que tienen que resolver la pinchadura de teléfono es el que la ordenó", agregó Maldonado.

En esa línea, Sergio Maldonado indicó que el juez (Guido) Otranto fue absuelto por el Consejo de la Magistratura y fue quien delineaba la causa de cómo se investigaba junto a personal y abogados de Gendarmería. "Es complejo entender que no vamos a avanzar de ninguna manera porque el Estado no investiga al propio Estado. Por eso, es necesario que se conforme un grupo de expertos independientes", precisó.

La semana pasada la mamá de Santiago publicó una carta cuando en la fecha de natalicio de su hijo y pidió justicia: "Estos últimos cuatro años sólo es tristeza, no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia", expresó en el escrito y reclamó una respuesta al caso.

Noticia relacionada: