¿Qué le dijo el cordobés Revol a sus compañeros cuando lograron el bronce?

Argentina logró su primera medalla en los Juegos Olímpicos que se están disputando en Tokio; y llegó con el seleccionado de rugby seven.

La medalla de bronce fue muy celebrada y el cordobés Gastón Revol, figura del equipo, tuvo un desahogo, ya que había sido expulsado en cuartos de final y se perdió los dos juegos finales.

"Estoy muy contento, porque nos costó mucho, mucho, mucho, lograr lo que logramos hoy. Sentí muchas cosas, todos los momentos buenos y malos y me acordé de un montón de personas. Un montón de emociones. Este equipo significa mucho para mí y el regalo que nos hicimos con esta medalla es increíble. En ese momento verme colgándome la medalla era sentir que estaba cumpliendo un sueño de muchos años" explicó el cordobés de Los Pumas '7 en declaraciones al programa Super Deportivo Radio, que se emite en radio Villa Trinidad.

El Comité Disciplinario castigó al valor de La Tablada, de 34 años, por un tackle alto que le cometió a Selvyn Davidsel, a los 2 minutos y medio del partido que el combinado albiceleste le ganó a Sudáfrica, por 19 a 14, en duelo de cuartos de final de la competencia de la modalidad, en el estadio Olímpico de la capital japonesa. A propósito, contó: "Fue difícil para mí este Juego Olímpico, precisamente por el momento de la expulsión. Ese rato cuando me expulsan, fue muy duro, porque yo sentía que con un jugador menos no podíamos ganar el partido y mas con mi expulsión que fue en el comienzo. Yo deseaba que eso pueda suceder y que ganemos, pero algo me hacía ruido y me decía que era imposible ganarle a un equipo como Sudáfrica con un jugador menos todo el partido. El equipo hizo lo que parecía imposible y todo lo que era tristeza se convirtió en alegría. Después de ese triunfo sentí que había que coronar ese triunfo épico con una medalla porque habíamos demostrado que lo queríamos conseguir y merecíamos".

En ese marco, emocionado, narró: "Cuando terminó el partido y consiguieron la medalla lo primero que le dije a mis compañeros fue: ¡Gracias por hacerme feliz! Tener una medalla olímpica en la mano es como vivir un sueño y tenerlo en la mano".