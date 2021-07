Regreso a las aulas: docentes piden "condiciones sanitarias adecuadas"

Este lunes inicia el segundo semestre del calendario escolar y Córdoba junto a otras 14 provincias retoman la presencialidad. En esa línea, la secretaria de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Zulema Miretti, indicó a este medio que aplauden la baja de contagios y ocupación de camas de terapia intensiva, pero que es necesario "verificar continuamente las condiciones sanitarias adecuadas".

Ante ello, Miretti destacó que la tasa de incidencia que marca el Consejo Federal de Educiación es de 500 contagios cada 100 mil habitantes: "Hoy esas condiciones están dadas pero también hay que hablar de otras cuestiones, como el hecho de que se termine con el proceso de vacunación con aplicación de las segundas dosis de todos los docentes, que eso todavía no está".

"También decimos que deben darse las condiciones para que presencialidad sea posible, hay muchas cuestiones, como el transporte urbano e interurbano, las condiciones edilicias", precisó la secretaria gremial y agregó también que la Provincia ya no puede no brindar en la escuela la ración de Paicor, es decir, la copa de leche y la vianda caliente "porque un chico no puede estar cinco horas en la escuela sin el sustento alimentario".

