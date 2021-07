Tokio 2020: Nadia Podoroska pasó de ronda e ilusiona

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 continúan y en el tenis femenino se dio el debut de la argentina Nadia Podoroska.

La "Peque" venció vencía por 7-6; 3-1 a Yulia Putintseva. La kazaja decidió abandonar por el excesivo calor.

La tenista argentina ya está en segunda ronda, donde se medirá ante la ganadora de la llave entre Ekaterina Alexandrova y Elise Mertens.

"Fue un partido muy duro. Gané el primer set en el tie break, por suerte lo jugué bien... Una lástima por ella, no se sentía bien... Me gusta jugar para Argentina y me tocó una primera rueda difícil, ella venía de ganar un torneo la semana pasada", afirmó la rosarina al término del partido.

La humedad y el calor afectaron en los puntos largos, dijo Podoroska.