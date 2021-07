La cordobesa Virginia Bardach quedó eliminada en Tokio 2021

La nadadora cordobesa Virginia Bardach quedó eliminada este sábado de la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 al finalizar tercera en su prueba de 400 metros Medley (combinados).

#Swimming | "No me sentí bien"



🏊♀️ Virginia Bardach no pudo dar su mejor actuación después de un año complicado y completó los 400m medley en 5:01.98 #Tokyo2020 | #TOKIOenDEPORTV pic.twitter.com/NNZT00hwYY — DEPORTV (@canaldeportv) July 24, 2021

Completó su carrera con 5:01:98, finalizando 17° en la tabla general, lo que no le fue suficiente para llegar a la fase final y luchar por un lugar en el podio. En su segundo juego Olímpico no logró el objetivo, aunque lo mismo termina de pie.

"No me sentí bien" fue su primera declaración. Vale aclarar que Vicky logró la clasificación hace dos semanas por una invitación del COI, y no tuvo el mejor escenario para entrenarse y ponerse a tono.