Luis Scola: “Estoy preparándome como cualquier otro torneo”

Luis Scola se prepara, al igual que toda la Selección argentina para lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio. El capitán anticipa lo que será esta nueva presentación en un torneo internacional y lo hizo en una charla con prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol desde tierras asiáticas.

“Tengo muchas ganas de jugar, estoy entusiasmado, pero intentando no llevar esto para el lado emotivo. Estoy preparándome como cualquier otro torneo, con la misma lógica que el equipo, lo mejor posible, pensando en estar bien física y basquetbolísticamente. Y eso disociarlo lo máximo posible de lo emotivo, porque no suma y lo que no suma, resta. Hoy no me sirve encararlo de otra forma, porque además me siento cómodo con el approach que tuve siempre y quiero terminarlo de la misma manera”, analizó el experimentado jugador, quien todavía tiene contrato con el Varese de Italia.

El símbolo de esta Selección se refirió también a las emociones que siente en los días previos a que arranque la competencia, pero destacó que afrontará estos Juegos como lo hizo siempre.

“Me gusta poner energía en las cosas que puedo controlar y las cosas que no suman, sacarlas del medio. Esto es algo que yo vine haciendo desde hace 25 años y, como seguramente es mi último torneo, no apartarme de lo que vine haciendo siempre. Hay momentos que me pueden llevar a la nostalgia, como cuando doy notas y me quieren llevar para ese lado, como la reacción de compañeros, amigos, fanáticos o en las redes sociales. Hay momentos que te llevan a ese lugar, pero yo soy un profesional y debo ir por un camino que me lleve al mejor rendimiento posible. Y esta forma es aislarme de todo eso que sucede y sucederá, durante el torneo, a mi alrededor. Porque lo único que puedo controlar es lo que haga yo”, manifestó.

Al hablar sobre la posibilidad de que este sea su último torneo y que decida ponerle fin a su carrera deportiva, Scola dijo: “Ni yo tengo claro lo que va a pasar. Pero no es que estoy indeciso o quiero darle suspenso a este tema. Porque yo no encaro las cosas así. No lo hacía cuando jugaba con 30 años y tampoco ahora. Está claro que el desenlace más probable es que no juegue más. Es lo natural. Pero no lo sé. Porque, en realidad, mi mente llega hasta el final de Tokio. No es que terminará el torneo y habrá un tweet, una conferencia de prensa o un anuncio oficial sobre mi futuro. Yo me voy a ir de vacaciones con mi familia y luego de ahí, definiré qué hago junto a mi familia”.