Cristina Fernández: "Esta causa es un disparate judicial e institucional"

La vicepresidenta expone a través de la plataforma Zoom. El Tribunal Oral Federal 8 debe resolver si declara o no la nulidad del proceso.

Al reclamar la nulidad de la causa del Memorándum con Irán, la vicepresidenta Cristina Fernández aseguró que esa investigación es "un disparate judicial, institucional y político", al tiempo que apuntó contra el ex mandatario Mauricio Macri por la "persecución" judicial en su contra entre 2015 y 2019.

Así se expresó durante la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal 8 trata los planteos de nulidad de la causa del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán, que la tiene como acusada por supuesto encubrimiento de ese país en el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

La vicepresidenta explicó que el Memorándum "tenía un único objetivo: que los acusados de haber sido los autores ideológicos de la AMIA pudieran ser indagados por el juez". Pero sostuvo que pese a esa intención, "jamás entró en vigencia porque Irán -que según el fiscal Alberto Nisman era la favorecida-, jamás en su parlamento aprobó ese memorando".

Durante su exposición, señaló que en la causa se intentó desde el Poder Judicial "poner a un tribunal oral a dedo" para juzgarla. "No íbamos a tener jueces naturales. Esto afortunadamente fue abortado por la Corte, en una acordada frente a lo que iba a constituir uno de los mayores escándalos judiciales de los que se tenga memoria", enfatizó la titular del Senado.

A la vez, denunció que todas sus causas judiciales "les tocaban a (Claudio) Bonadio y (Julián) Ercolini" en primera instancia y "si algo se les escapaba", les llegaba en la Cámara de Casación a los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. "Si a Bonadio y Ercolini se les escapaba algo, me estaban esperando en Casación Hornos y Borinsky para darme lo que, según ellos, me merecía", subrayó Cristina Kirchner.

Recordó que los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky "se habían declarado incompetentes en todas las causas vinculadas con la AMIA porque habían tenido algún grado de participación" en las instancias anteriores. "Se habían excusado por decoro, delicadeza y no sé qué otra palabra. Acá no, porque acá estaba Cristina, y no había excusación posible. Había que ir contra ella", embistió durante la audiencia, a la que se conectó vía Zoom desde su oficina en el Senado.

Los jueces escucharán los argumentos vinculados a un planteo de algunas defensas para declarar la nulidad de la causa, desde que la Cámara Federal de Casación dispuso su reapertura con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Estos magistrados están cuestionados por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri, en momentos en que debían resolver sobre la reapertura de la causa, originada en una denuncia por supuesto "encubrimiento agravado" del atentado presentada en enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

La pesquisa había sido cerrada por inexistencia de delito en una decisión del juez federal Daniel Rafecas, pero Borinsky y Hornos dispusieron su reapertura en 2016.

El TOF8 hizo lugar a la audiencia que pidieron defensas de procesados, para debatir de manera oral y pública la validez de esta decisión de Casación, ante las denuncias contra los dos camaristas.

El pedido de nulidad, nuevas medidas de prueba y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández, a cargo del abogado Carlos Beraldi y la del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.