"Sentí mucha vergüenza de que Argentina haya prestado armamento para reprimir"

El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes a la causa que investiga en envío de armamento a Bolivia durante la gestión de Gobierno de Mauricio Macri.

En ese marco, el mandatario nacional aseguró que el hecho está certificado por documentación argentina que señala la salida de 70.000 balas de goma con destino al país vecino.

"La carta existe, está en la embajada y fue recibida. Por eso envié una disculpa al presidente Arce. Sentí mucha vergüenza que Argentina haya prestado armamento para reprimir a un pueblo que se levantaba contra un golpe de Estado", señaló Fernández.

Asimismo, sostuvo que se trata de un tema grave que afecta a todo el país. "La Argentina tiene una historia dura contra el golpismo. Desde el '83 aprendimos que no hay lugar para eso. Que se haya colaborado para reprimir una protesta contra un golpe me parece de una gravedad enorme", dijo en diálogo con Radio 10.

📻 "La carta del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana al embajador argentino en Bolivia está recibida, registrada y archivada formalmente. Tiene firma y matasellos de la embajada argentina". El presidente @alferdez en #Argenzuela con @rialjorge por @Radio10. pic.twitter.com/PKhferu8Jx — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 13, 2021

Y agregó: "Le pedí a Macri que le diera asilo a Evo y no quiso. Me dijo que era un problema de Bolivia y que no era para tanto. Entonces le dije a Evo que se fuera a México que cuando yo asumiera lo traía a Argentina".

📻 "Macri me reclamaba que reconociera al gobierno de facto de Áñez. Le pedí que le diera asilo político a @evoespueblo, cuya vida estaba en riesgo, y no quiso. Le dije a Evo: Yo asumo y te espero en Argentina". El presidente @alferdez en #Argenzuela con @rialjorge por @Radio10. pic.twitter.com/naF5sgSUmJ — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 13, 2021

El Gobierno presentó una denuncia contra el ex presidente Macri y funcionarios de su administración por el presunto "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia" ante la Justicia en lo penal económico.

La denuncia lleva las firmas de los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y apunta tanto a Macri como a "altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional" durante su gestión.

La presentación acusa a la administración anterior de haber puesto "material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

Noticia relacionada: