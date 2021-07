Rashford publicó una desgarradora carta abierta tras perder la final de la Eurocopa

El delantero del Manchester United Marcus Rashford fue uno de los apuntados luego de la derrota de Inglaterra por penales frente a Italia en la final de la Eurocopa jugada en Wembley.

La falla del futbolista en su penal al igual que sus compañeros Jadon Sancho y Bukayo Saka, generó una ola de insultos racistas en sus redes sociales.

Rasford envió una carta de disculpas en Twitter por su actuación, y también respondió a los insultos racistas recibidos tras su fallo.

Carta abierta de Marcus Rashford

"Ni siquiera sé por dónde empezar y no sé, incluso, cómo poner en palabras cómo me estoy sintiendo ahora mismo. He tenido una temporada difícil, creo que ha quedado claro para todos y probablemente llegué a la final con falta de confianza. Siempre he cogido bastante carrera para los penaltis, pero algo no hice del todo bien. Durante el largo proceso, me ahorré un poco de tiempo y, lamentablemente, el resultado no fue el que quería. Sentí como si hubiera defraudado a mis compañeros de equipo. Sentí como si les dejara a todos tirados. Sentí como si me hubieran pedido que contribuyera para el grupo. Puedo marcar penaltis mientras duermo, ¿por qué no este? Ha estado rondando en mi cabeza una y otra vez desde que golpeé la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo me siento. Final. 55 años. Un penal. Historia. Todo lo que puedo decir. Ojalá hubiera sido diferente. Mientras sigo pidiendo perdón, quiero agradecer a mis compañeros de equipo. Este verano ha sido uno de los mejores campeonatos que he experimentado y todos han jugado un gran papel en eso. Se ha construido una hermandad que es inquebrantable. Tu éxito es mi éxito. Tus fracasos son los míos. Formo parte de un deporte en el que leo cosas escritas sobre mí. Ya sea por el color de piel, por dónde crecí, o por cómo decido pasar mi tiempo fuera del campo. Puedo aceptar críticas de mi juego, mi actuación no fue del todo buena, debí haber acertado, pero nunca me disculparé por ser quien soy y por venir de donde vengo. No me he sentido jamás más orgulloso de llevar estos tres leones en mi pecho y ver a mi familia animarme ante una multitud de decenas de miles de personas. Soñé con días como este. Los mensajes que he recibido hoy han sido positivamente abrumadores y ver la respuesta en Withington me dejó al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me rodearon continúan sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, 23 años. Hombre negro de Withington y Wythenshare, al sur de Manchester. Gracias por todos los mensajes agradables. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes".