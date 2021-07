Argentina enfrenta a la dura Colombia y sueña con la final ante Brasil

La Selección argentina buscará este martes a la noche una victoria que la deposite en la final de la Copa América ante Brasil, cuando se enfrente a su par de Colombia en un partido correspondiente a la semifinal del certamen.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 22 en el estadio "Mané Garrincha" de la ciudad de Brasilia, será controlado por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien estará asistido por los jueces de línea Carlos López y Jorge Urrego, e irá televisado en directo por la TV Pública y la señal deportiva de cable TyC Sports.

El conjunto nacional viene de golear a Ecuador por 3 a 0 y el entrenador Lionel Scaloni mantendrá al arquero Emiliano Martínez en el once inicial, pese a que encendió las alarmas por una molestia muscular durante ese partido.

Si bien no lo confirmó, el DT santafesino repetiría el equipo que empezó los cuartos de final, salvo que opte por el ingreso de Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña, en el lateral izquierdo de una defensa que volverá a tener ausente al cordobés Cristian "Cuti" Romero, por la distensión en la rodilla derecha que lo marginó de los últimos dos encuentros.

Rueda recupera a Cuadrado

La Selección de Colombia viene de vencer por penales 4 a 2 a su par de Uruguay tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, y el técnico Reinaldo Rueda tendrá disponible a Juan Guillermo Cuadrado.

El futbolista no estuvo frente a Uruguay porque debió cumplir una fecha de suspensión, tras haber recibido su segunda tarjeta amarilla en el partido con Brasil. Podría volver al once titular, y si bien Rueda aún no dio indicios de quién saldría del equipo para dejarle el lugar a Cuadrado, uno de los que podría no ser parte del equipo inicial es Rafael Santos Borré, mientras que Miguel Borja entraría por Luis Muriel en la zona de ataque.

Las siguientes son las formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar; Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda Rivera. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Hora de inicio: 22 - TV: Pública y TyC Sports.

Fuente: NA

