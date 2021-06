"Cuti" Romero, la incógnita de Scaloni para enfrentar a Ecuador

El cordobés ex Belgrano es duda para ocupar un lugar en la defensa en la Selección Argentina, por la Copa América. Padece una lesión en la rodilla y llegaría con lo justo ante Ecuador.

El defensor cordobés Cristian Romero figura en la lista de las intrigas del DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, ya que a ciencia cierta no es factible su presencia ante Ecuador, el sábado a las 22 por cuartos de final de la Copa América.

Es que el "Cuti", ex Belgrano, arrastra una lesión en su rodilla derecha, una distensión que no le permitió estar contra Bolivia, razón la cual fue preservado. De todas maneras, las evoluciones no avanzaron como esperaba el cuerpo médico y entonces las posibilidades de que pueda estar ante los ecuatorianos son remotas.

#SelecciónArgentina🇦🇷 Cuti Romero será duda hasta último momento



Scaloni definirá en los próximos días si puede incluir o no al central entre los titulares para jugar ante Ecuador el sábado.https://t.co/IoEIpUmowg — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2021

De esa forma, Germán Pezzella continuaría de primer zaguero central, acompañado de Nicolás Otamendi. Asimismo, Scaloni esperará la situación del defensor de Atalanta hasta último momento para luego definir al equipo ya que lo considera pieza clave.