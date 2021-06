Carlos Paz: piden suspender audiencia por un emprendimiento inmobiliario

Luego de que se conociera que la Secretaría de Ambiente provincial convocó a una audiencia pública el próximo 19 de julio a las 10 horas, para tratar el emprendimiento “Torres del Lago” ubicado dentro del ejido de Villa Carlos Paz, el Municipio de dicha ciudad elevará los antecedentes e instrumentos legales pertinentes para que suspendan la misma, en virtud de que dicho proyecto no cuenta con ningún antecedente de factibilidad y la zona elegida fue declarada área protegida.

En ese sentido, Villa Carlos Paz la declaró zona Área Protegida Norte mediante ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo de Representantes el pasado 25 de junio en segunda lectura.

Sobre el tema, la directora de Infraestructura Urbana del municipio, Liliana Bina, precisó a La Nueva Mañana que el emprendimiento urbano de torres fue tramitado ante organismos provinciales por el desarrollista y ante el municipio de Villa Santa Cruz del Lago, por lo que alega "derechos adquiridos". Sin embargo, la funcionaria municipal aclaró que no existía ningún antecedente de dicho proyecto en los organismos municipales de Villa Carlos Paz.

"La Secretaría de Ambiente de la provincia había llamado en septiembre de 2018 una audiencia pública para tratar este emprendimiento, pero la misma fue suspendida porque coincidió con los días de duelo por el fallecimiento del ex gobernador José Manuel De la Sota. Ahora vuelven a llamar a audiencia pero desde el Municipio pedimos que se suspenda y archive porque no hay posibilidad de ser aprobado en el ejido de Villa Carlos Paz", aclaró Bina.

La directora relató que las torres que se pretenden construir habían sido proyectadas cuando esa zona era considerada "gris". Pero Villa Carlos Paz venía presentado desde hacía 20 años ante la Provincia y la Legislatura todos los acuerdos pertinentes con comunas vecinas para pedir la ampliación de éjido, y en este sentido, había solicitado expresamente que la Provincia se abstuviera a dar prefactibilidades de emprendimientos en ese suelo.

"Estamos solicitando a Ambiente que suspenda la audiencia pública por ser una cuestión abstracta, ya que el municipio hizo pública su postura de rechazar la construcción de torres en ese área en virtud de la Ley N°1595 que otorgó la ampliación de ejido, por la aprobación de la ordenanza que declara esa zona Área Protegida y por encontrarse en una zona denominada amarilla por la Ley de Bosques. Muchas normas hacen que ese emprendimiento no sea viable", explicó Bina.

"Creemos que es una cuestión abstracta. Si Ambiente no suspende la audiencia pública, hasta el 16 de julio se pueden anotar vecinos para manifestarse al respecto, pero ya muchos ciudadanos y organismos ambientales se manifestaron en contra. Los únicos a favor son los dueños del emprendimiento", detalló.

"Torres del Lago no presento ningún anteproyecto ante el Municipio de Carlos Paz, solo tiene presentaciones ante organismos provinciales y señala que la comuna de Villa Santa Cruz no emitió objeción al respecto. Cuando la empresa se presenta el año pasado ante Villa Carlos Paz para pedir que diera curso a su trámite, le expresamos que no existía expediente alguno, no se le dio curso y el pedido fue archivado. Por lo tanto, no hay ningun ´derecho adquirido´ como señala la empresa desarrollista. Ahora quieren volver al año 2016 cuando decían que la zona correspondía a Villa Santa Cruz del Lago, pero ese pedido es extemporáneo porque la zona, antes de ser ejido de Carlos Paz, era territorio solicitado por este Municipio y, por ordenanzas, ese territorio a anexar estaba proyectado como área protegida", aseguró Bina.