El ex campeón del ´86 Olarticoechea criticó a Alfaro por felicitar a Tite

El ex defensor campeón del mundo en México '86 cuestionó la actitud del entrenador argentino que le aseguró a su par brasileño que saldrá campeón en el Mundial 2022.

El ex defensor campeón del mundo en la copa de México '86, Julio Jorge Olarticoechea, salió al cruce luego de que fuera viral el elogio y deseo del argentino Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, su similar de Brasil, Tite, luego de empatar por Copa América.

"Es una pelotudez, realmente. Así nomás te lo digo", disparó, sin filtro, en una entrevista con Radio La Red. "A mí jamás se me pasaría por la cabeza decirle eso a un técnico contrario, más a un brasileño. Siendo argentino...", agregó el ex entrenador de la Selección Argentina Sub 23 (participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016).

Para poner en contexto, al término el partido, Alfaro encaró a Tite y le prodigó la frase: "va a terminar siendo campeón del mundo, no se vaya usted dignifica este deporte". Todo esto en base a las diferencias ideológicas que mantiene Tite con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro. La frase despertó diferentes reacciones como la del ex defensor Olarticoechea.

Con respecto a la Selección Argentina, el "Vasco" considera que el conjunto nacional "arranca bien los primeros 20 minutos", pero lamenta que no pueda sostener esa intensidad a lo largo de todo el partido.

"Presiona bien, pero los segundos tiempos nos preocupan a todos. Pierde la pelota, se mete muy atrás y después no tiene esa capacidad de salir de contragolpe y terminar de noquear al rival. Termina empatando o ganando con lo justo. Pero reconozcamos que le han llegado muy poco", afirmó.