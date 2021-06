Coqui Raffo y la divertida ( y aleccionadora) anécdota con la mamá de Nahuel Molina

Coqui Raffo fue una persona importante en la historia del marcador de punta de la Selección nacional Nahuel Molina Lucero. Es que cuando el pibe oriundo de Embalse tenía 11 años lo descubrió en una prueba en la ciudad de Río Tercero para la filial del Barcelona. Raffo fue durante mucho tiempo coordinador general de las divisiones inferiores de Boca y ahí lo llevó a Molina.

Por eso, cada vez que puede el lateral del Udinese de Italia habla bien de Raffo, al igual que la familia que vive en la localidad serrana.

Nahuel, muchas gracias por la mención y la confianza que tu familia en su momento me otorgó. Es verdad que fueron muchos años de aprendizaje y sacrificio y este presente tuyo es un premio a eso. Un crack!!! — @coquiraffo (@coquiraffo) May 14, 2021

En ese marco, el "descubridor" de Nahuel Molina fue entrevistado por el periodista Emiliano Nunia para el programa Super Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad.

"Lo de Nahuel, para mi, es una historia de vida, porque cuando llegó al proyecto tenía solo 11 años. Indudablemente para cualquier madre, cualquier padre, es una situación difícil el desarraigo. Pero yo tenia una excelente relación con los padres. Había un acompañamiento. Yo revalorizo aquel axioma de la casa, la escuela y el club. Nosotros hicimos un trabajo con la madre, que era docente, el padre, que era entrenador, y lo hicimos crecer. Lo acompañamos en todo...", narró Raffo.

Además contó: "Era un chico muy dócil y cada año en el proyecto Barcelona nos pedían que seleccionáramos 8 ó 10 futbolistas y los llevábamos allá para que entrenaran con los chicos, a modo de auditoria deportiva, para ver si lo que nosotros estábamos enseñando se concatenaba con lo que ellos nos habían pedido... Una de las cosas más lindas de cuando Nahuel viajó a Barcelona, tenía 12 años, y era la primera vez que viajaba en avión... Nahuel soñaba desde ese momento y tenía muy en claro este presente que tiene. Unas condiciones enormes, pero una claridad conceptual... Él tenía su objetivo muy claro de jugar en Primera división".

"Nahuel idolatraba a Messi, y me emociona saber que hizo su sueño realidad. Es un chico muy humilde."

Por otra parte, contó que la mamá de Nahuel Molina, Lelia, se enojó porque no le iba bien en matemática.

"La mamá le daba un empuje para que estudiara. Me exigía mucho para que estuviera encima de eso... Una vez me dijo, Nahuel en matemáticas no está bien, si Nahuel no mejora, me lo cargo arriba del auto y me lo llevo para allá. Creo recordar que en un momento, sobre un fin de año, lo acompañó en todo para que pudiera rendir los exámenes. Barcelona les daba un colegio muy exigente. Y cuando pasaron a Casa Amarilla (Boca), le dieron un grupo de estudio y pedagogía", contó.