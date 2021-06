Medina: "Sigo en Talleres por lo deportivo, no por lo económico"

El DT de Talleres Alexander Medina comentó en conferencia de prensa la intención de seguir por la senda del protagonismo y enfatizó en la necesidad de traer refuerzos para dar un salto.

"Estamos trabajando en sumar nuevos jugadores que aporten experiencia, calidad, elementos que amplíen las opciones táctica. No es sencillo, nosotros pedimos ciertas cosas y muchos deben adaptarse, por eso cuanto más tiempo de trabajo tengan, será mejor para el proyecto", contestó el "Cacique"

"Tenemos intenciones de sumar en la parte ofensiva sobre todo. Se fueron dos extremos por ejemplo, como Fragapane y la lesión de Guillherme Parede, tampoco hemos reemplazado a Tomás Pochettino por su salida, es decir, tenemos puestos que debemos cubrir y potenciar. Estoy viendo de fortalecer otros lugares también, pero a decir verdad estoy contento con la base que hemos logrado en este tiempo", puntualizó Medina en la continuidad de la charla.

Con relación a la posibilidad de sumar a Troyanski, quien estaba cerca de llegar pero tendría destino en México, comentó: "Hablé con Troyansky. Me dio la palabra de que iba a venir, interesa pero hace días que no hay diálogo. Hasta que no firme no es jugador de Talleres. Sí hay dudas, prefiero que no venga. Nos dijo que esperaba el finiquito con San Lorenzo, pero por el momento no tengo novedades y no me quedo estancado en eso. Seguimos buscando opciones".

"Siempre a un ser humano trabador que vive de su profesión una oferta superior de lo que uno recibe, pero tengo palabra. Yo prioricé le tema deportivo, el tratar de apostar a más. Me siento cómodo en Talleres, no me guía solo lo económico. Yo era un desconocido en este medio y Fassi me posicionó en el mercado, eso no se paga con dinero. Pero estamos en el momento de ir por algo importante", agregó.

Con respecto al estilo de Talleres, recalcó: "Mantenemos una base que sabe de qué se trata, como pensamos, como sentimos y a qué aspiramos. Estamos identificados con este equipo, para eso hay que potenciarlo con refuerzos. Pero con respecto a la base. Todo es ganancia. Y ahora vamos por la ilusión de todos".

Para cerrar, Medina contó: "Lo importante es estar cómodo. Vamos por más, nos quedó una buena sensación el torneo pasado, Talleres se ganó un respeto, no doy cerrado nada, todo depende del sentimiento que tengamos. A fin de año veremos si hay renovación o no, eso dependerá de otras cosas".

"Trabajamos en tener un equipo competitivo. Me puse la camiseta desde el primer día. La tengo puesta más que nunca, y no me la saqué. Me la sacaré el día que me vaya. Estoy muy a gusto de estar en Córdoba y en Talleres", concluyó.

