Copa América: Scaloni piensa en el descanso y toma recaudos ante Bolivia

Con la clasificación consumada de Argentina a cuartos de final de la Copa América, el DT Lionel Scaloni desarrolla un plan alterno de cara al partido del lunes ante Bolivia, el último por la fase de grupos.

Es que de acuerdo al criterio seleccionado, se preservarán a aquellos jugadores que tienen tarjeta amarilla, con el fin de que no sufran una sanción que los dejen fuera del duelo clave en instancias definitorias. También analizará cansancio y lesiones, pero todo sin perder el rumbo ya que es vital terminar primero en la zona en pos de evitar a Brasil en los cruces hasta la final.

Scaloni piensa en no poner a los jugadores con una amarilla vs Bolivia -Dibu, Paredes, Lo Celso, Lautaro-. Martínez Q y Joaquín Correa tienen amarilla pero también chances de jugar.

Messi no está descartado para nada todavía.

Con una amonestación figuran Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, y en principio no estarían desde la partida. Además, Lucas Martínez Quarta y Joaquín Correa también están "en capilla", aunque al no ser habitualmente titulares podrían llegar a estar contra los bolivianos.

A su vez, vale aclarar que ya llegó a su plenitud física el volante Nicolás González, por lo que podría ser considerado también, y que Lo Celso y Exequiel Palacios siguen haciendo tareas diferenciadas.

¿Y Lionel Messi? Arrastra un importante desgaste pero quiere estar presente en el partido. En ese sentido, el astro podría ingresar desde el banco de suplentes, pero no arriesgará de entrada al crack de Barcelona.