'Cuti' Romero: "Agradezco al cuerpo técnico por la posibilidad que me dio"

"Estoy contento porque era muy importante ganar y lo pudimos hacer", expresó Cristian Romero al término del triunfo que consiguió la Selección nacional ante Uruguay por la Copa América.

El defensor cordobés volvió a jugar en gran nivel, siendo uno de los puntos altos del equipo que conduce Lionel Scaloni. Cuando le preguntaron su Argentina podrá disputarrle el torneo al candidato Brasil, el jugador del Atalanta de Italia afirmó: “Vamos partido tras partido. Tenemos un gran equipo y depende de nosotros”.

Debido a su muy buenas actuaciones, el "Cuti" recibe elogios por doquier. En ese marco, el ex Belgrano dijo: "Desde que llegue a la Selección me encontré con un grupo fantástico. Agradezco al cuerpo técnico por la posibilidad que me dio".