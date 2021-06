Argentina venció a Uruguay y grita por primera vez en Copa América

Con un Lionel Messi estelar bien acompañado con la pelota, Argentina consiguió su primera victoria en la Copa América Brasil 2021 al vencer 1 a 0 a Uruguay, en el estadio “Mané Garrincha” de Brasilia. Sólida actuación del conjunto de Lionel Scaloni, con un primer tiempo brillante y a pesar de que por momentos cedió la pelota a su rival, nunca el festejo estuvo en discusión.

Acompañaron al rendimiento colectivo un Rodrigo De Paul espectacular marcando y jugando más un Marcos Acuña que siempre entendió los momentos del partido y hasta se animó a escalar. Todo este paisaje se valoriza teniendo en cuenta la calidad de rival, un Uruguay con mucho oficio, que a pesar de la insistencia de Luis Suárez y el oportunismo de Edinson Cavani, nunca llegó a meterse en la discusión. Y Argentina logra por fin ganar luego de tres empates consecutivos donde fue más pero no los pudo liquidar.

Ya desde el arranque marcó el carácter el combinado nacional, con un Messi muy inspirado y un NIcolás González rompiendo líneas junto a Gio Lo Celso. El gol llegó a los 12 minutos con una jugada individual del astro de Barcelona que encontró la cabeza de Guido Rodríguez para conectar con palo y a la red.

Argentina había perdido en Paredes una salida clara pero la recuperó otra vez con Cristian Romero. El cordobés aguantó a Cavani y fue siempre prolijo. De esa forma creció un De Paul que jugó su mejor partido con la camiseta albiceleste, ayudando a que de a poco el equipo comience a moldear su identidad.

De no ser por Muslera, la diferencia pudo ser mayor: le contuvo una Messi que luego desperdició un impotente

Lautaro Martínez y también una muy clara al cordobés Nahuel Molina.

Sin embargo, el diagnóstico se repitió en el segundo tiempo, estaba claro que el amor propio de Uruguay iba a llevar contra un arco a Argentina pero nunca llegó a inquietar de manera punzante. De todas formas el equipo retrocedió, cedió la pelota y no la pasó bien por momentos. Y de contra, tampoco pudo liquidar el pleito. A Messi no se la podían sacar pero no logró la misma profundidad. Joaquín Correa nunca entró en ritmo, Di María aportó oxígeno para jugar de contra pero sin lograr desnivelar, y fue importante el ingreso de Exequiel Palacios para dar el pase limpio ante la lesión de Lo Celso.

Argentina se sacó la mochila pesada de no poder ganar, lográndolo con valor agregado por tratarse del clásico del Río de La Plata. Un festejo que estimula sobre todo a Messi, que se encuentra en un nivel ejemplar y con el sueño de dar el golpe, intacto.