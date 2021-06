La duda de Lionel Scaloni para el equipo ante Chile: Tagliafico o Acuña

El regreso de Martínez Quarta por el lesionado Cristian Romero es la novedad principal del equipo de la Selección Argentina que este lunes debutará ante Chile por Copa América Brasil 2021, sumando a alguna intriga por el lateral izquierdo.

En los entrenamientos previos, el DT Lionel Scaloni no improvisó y le retornó la titularidad al ex River, en lugar del ex defensor de Belgrano, el "Cuti", quien padece una contractura y recién podría reaparecer en la segunda o tercera fecha.

En tanto, la incertidumbre es en el lateral izquierdo. Ante Colombia por Eliminatorias quien estuvo desde el arranque fue Marcos Acuña, cumpliendo con un discreto partido, aunque la intención de Scaloni es darle una nueva oportunidad a NIcolás Tagliafico.

En el ensayo de pelota parada de @Argentina, Scaloni hizo dos cambios de cara al debut ante Chile: Martínez Quarta por el lesionado Cristian Romero y Tagliafico por Acuña, de buen nivel ante Colombia. Si se confirma esta última variante, sería una sorpresa: ¿jugas bien y salís? — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) June 13, 2021

En tanto, el arquero será Emiliano Martínez, ya recuperado del fuerte golpe ante los colombianos que lo sacó de la cancha.

La formación para el debut sería con Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Tagliafico o Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredez y Gio Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Argentina viaja por la tarde rumbo a Brasil, a la espera del cotejo ante Chile mañana desde las 18 por el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, la casa del Botafogo, por la Copa América en Brasil 2021.