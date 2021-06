Fallo de proveedor de internet provocó un apagón informativo global

La caída de Fastly, un proveedor de internet, provocó un apagón informativo global por afectar a importantes sitios de alcance mundial, como The New York Times, la CNN o el mismo gobierno de Reino Unido.

Los inconvenientes en el acceso a las páginas mencionadas se sumaban a la de otros de relevancia en el ambiente online mundial como Amazon, Paypal, Financial Times, The Guardian, HBO, Movistar, Twitter, Reddit, Pinterest, Spotify, Marca, As, como una muestra de una larga lista.

Fastly, un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube, confirmó la interrupción en sus servicios y una hora más tarde indicó que se encontraba en fase de reparación. "Actualmente estamos investigando el impacto potencial en el desempeño de nuestros servicios CDN", informaba la firma cerca de las 7:00 (hora argentina), cuando comenzaron los problemas.

Una hora después, hacia las 9:00, la firma con sede en San Francisco señaló que había identificado el problema y encontrado una solución. "Una configuración de servicio ha provocado interrupciones en nuestros POPs a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración", se explicó.

Tras arreglar el fallo, Fastly ha anunciado que su red global estaba volviendo progresivamente a la normalidad. Aunque todos los nodos de la compañía a escala mundial se han visto afectados por la incidencia, varios de ellos recuperaban su presencia online un par de horas después del fallo, indicó el portal del diario español La Vanguardia.

Fuente: Noticias Argentinas