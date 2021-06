Messi: "Crecer en las Eliminatorias es lo que buscamos"

"Me sentí bien, hace mucho tiempo que no nos juntábamos, volver a juntarnos, creo que estuvimos muy bien, por momentos hicimos buen partido, ellos prácticamente no nos crearon situaciones, partido difícil como siempre con Chile", evaluó el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, tras la igualdad 1-1 ante Chile en Santiago del Estero.

Además, "Leo" hizo referencia a lo que se viene, teniendo que viajar a Colombia para el próximo compromiso mientras Lionel Scaloni busca armar un equipo con varios nombres poco habituales. "Creo que crecer en las Eliminatorias es lo que buscamos, chicos nuevos que debutaron, de a poco nos vamos haciendo fuertes, la dinámica del equipo es buena", sostuvo.