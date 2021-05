Lockout: la Mesa de Enlace podría seguir con el cese de comercialización

Las entidades agropecuarias aún no definieron si el cese de comercialización de hacienda contra la suspensión de exportaciones de carne concluirá este viernes, como estaba previsto, en medio de una tensa negociación entre el sector exportador y el Gobierno, trascendió de directivos de la Comisión de Enlace.

El Gobierno le reclama al sector exportador una "propuesta contundente" que permita reducir los precios de la carne, como requisito para levantar la restricción de ventas al exterior. El cese de comercialización fue dispuesto inicialmente hasta la medianoche de este viernes, por lo que el fin de semana debería reanudarse el envío de hacienda al Mercado de Liniers.

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo que están esperando el curso de acción y señaló que "habría alguna posibilidad de acuerdo con el sector exportador y el oficialismo, pero nada concreto todavía".

La semana pasada hubo un encuentro entre representantes del sector cárnico que integran el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo. El titular de Federación Agraria dijo además que están "consultando a las bases cómo sigue la medida de protesta". Señaló que la mayoría de los afiliados a la entidad quieren que "continúen las medidas" y otros que "se añada un cese de comercialización de granos".

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y productor agropecuario de la zona centro de la provincia de Córdoba, dijo que si se continúa o no con el cese de comercialización de hacienda "se va a saber mañana". "No hay ninguna decisión asumida, estamos recibiendo distintas posturas de productores, cooperativistas, de entidades del interior y algunos inclusive quieren que se continúe con otras medidas", explicó el dirigente.

También señaló que de la Comisión de Enlace "no han recibido aún una respuesta del Gobierno de que se vaya a dar marcha atrás con la suspensión de las exportaciones de carne". "Tampoco nos reunimos con el Gobierno para construir algún consenso y hay que recordar que nos enteramos de esta medida por los noticieros", se quejó Raedemaeker. "De qué sirve llenar los mostradores de cortes que se exportan y no se consumen aquí", se preguntó.

Recordó que "a los consumidores argentinos no les agrada consumir vaca vieja, vaca flaca, ni huesos con carne para hacer sopa, que se exportan a China". Pero además destacó que "parece que no hay forma de hacer entender al Gobierno que lo que se exporta de carne vacuna no es lo que se consume en la Argentina". "No veo una salida inmediata de la protesta si el Gobierno no da marcha atrás", consignó el vicepresidente de CRA.

La Resolución 75/2021 del Ministerio de Agricultura, publicada el jueves último en el Boletín Oficial, incluye la suspensión de exportaciones de todos los cortes, cuartos o medias reses, frescas o congeladas, con y sin hueso de la especie bovina. En tanto, la medida exceptuó el cierre de las exportaciones a las solicitudes de embarque ingresadas al momento de publicarse la norma, así como también las ventas correspondientes a contingentes arancelarios otorgados por terceros países, como Cuota Hilton, 481, Estados Unidos y Colombia.

En tanto, sin que se conozcan detalles, la industria cárnica propuso involucrar un mayor volumen de carne a precios accesibles al mercado interno en estos días, lo que todavía no tiene una decisión del Gobierno.

Ante ese escenario, podría faltar carne vacuna la semana próxima, ya que la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya) alertó que, según un relevamiento realizado entre sus socios, "se empezarán a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer".

Fuente: Noticias Argentinas

Noticias relacionadas